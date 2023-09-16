(CNN) -- قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الجمعة، إن موسكو ستعتبر أي رد فعل من الولايات المتحدة على طرد دبلوماسيين أمريكيين اثنين من روسيا بمثابة "تصعيد".

وأضاف ريابكوف، للصحفيين: "نحثكم على عدم اتباع المسار التصعيدي، الموظفون الذين تم اعتبارهم كأشخاص غير مرغوب فيهم شاركوا في أنشطة تتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا، وهذه حقيقة واضحة، وفي الآونة الأخيرة، أصبحت ملابسات ما حدث قبل القرار المعلن معروفة للجميع".

وتابع: "لذلك، لا يمكننا أن نعتبر أي تصرفات أمريكية تتماشى مع ما يسمى بالرد سوى استفزاز وتحرك تصعيدي آخر من الجانب الأمريكي، ونحن نحذرهم من ذلك".

وذكر ريابكوف أن موسكو ستدرس الطلب الأمريكي بإصدار تأشيرات للموظفين الجدد في السفارة الأمريكية، الذين يمكنهم القدوم ليحلوا محل الاثنين الذين طردوا في وقت سابق، لكنها ستركز على الحفاظ على التوازن.

وقال إن "إصدار التأشيرات للموظفين الدبلوماسيين، للأسف، عملية معقدة للغاية، وليس سرا أننا في الأشهر القليلة الماضية، قمنا بإصدار تأشيرات للموظفين الدبلوماسيين العاملين في موسكو، الذين يصلون إلى هنا من الولايات المتحدة، ولزملائنا في الولايات المتحدة".

وأضاف: "هذه ليست عملية تلقائية، وعندما يقدم الأمريكيون الطلبات إلينا، فسندرسها بشكل صحيح. وأضاف ريابكوف: "لكننا سنركز على التكافؤ والتوازن".

وقالت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إنه صدرت أوامر لاثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين بمغادرة روسيا في غضون 7 أيام بدعوى التواصل مع الموظف روبرت شونوف، الذي تتهمه روسيا بأنه "جاسوس".