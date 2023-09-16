(CNN)-- أعلن البيت الأبيض، السبت، أن السلطات الأمريكية والمكسيكية نجحت في نقل أوفيديو غوزمان لوبيز نجل "إل تشابو" المتهم بتهريب المخدرات وغسل الأموال وجرائم عنف أخرى إلى وزارة العدل الأمريكية.

وقالت مستشارة الأمن الداخلي ليز شيروود راندال، في بيان، إن "تسليم لوبيز هو شهادة على أهمية التعاون المستمر بين الحكومتين الأمريكية والمكسيكية في مكافحة المخدرات والتحديات الحيوية الأخرى، ونحن نشكر نظرائنا المكسيكيين على شراكتهم في العمل على حماية شعبينا من الجرائم العنيفة".

وأضافت: "نحن ندرك أيضا أن مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة والمكسيك قدموا التضحية القصوى أثناء أداء واجبهم لضمان وجود مساءلة وعدالة لأولئك الذين ينتهكون القانون، وسنظل ممتنين إلى الأبد لجهودهم الشجاعة والدؤوبة".

وتم نقل لوبيز جوا إلى شيكاغو يوم الجمعة، ومن الممكن أن يمثل لأول مرة أمام المحكمة الفيدرالية هناك في وقت مبكر من يوم الاثنين، حسبما قال مصدر في إنفاذ القانون مطلع على الأمر لمراسلة شبكة CNN.

يذكر أن قاضي في مكسيكو سيتي أوقف في يناير / كانون الثاني عملية التسليم، بعد يوم من اعتقال لوبيز في عملية في شمال المكسيك أدت إلى مقتل 29 شخصا.

ومات ما لا يقل عن 19 من أفراد العصابات المشتبه بهم و10 من أفراد الجيش خلال اشتباكات عنيفة في ولاية سينالوا شمال المكسيك، بعد أن اعتقلت السلطات لوبيز، إلى جانب 21 آخرين.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تسليم لوبيز بتهمة الاتجار بالمخدرات وعرضت ما يصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى القبض على الرجل الذي يقال إنه "عضو بارز" في كارتل سينالوا.

واعتقل لوبيز سابقا من قبل السلطات الفيدرالية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ولكن تم الإفراج عنه بناء على أوامر من الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لتجنب المزيد من إراقة الدماء.

واتهم “إل تشابو”، الذي كان يعتبر في يوم من الأيام أكبر مهرب للمخدرات في العالم، بإدارة مشروع إجرامي يمتد عبر القارات، وإثارة موجات من سفك الدماء في بلده، المكسيك.