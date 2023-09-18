الحكومة الأوكرانية تعلن إقالة جميع نواب وزير الدفاع

(CNN)-- أقالت الحكومة الأوكرانية، الاثنين، جميع نواب وزير الدفاع، ووزير الدولة بوزارة الدفاع، بحسب ما أعلن وزير مجلس الوزراء الأوكراني أوليه نيمشينوف.

وأكد نيمشينوف والنائبان في البرلمان الأوكراني، تاراس ميلنيتشوك وإيرينا هيراششينكو عبر تيليغرام، قائمة المسؤولين الذين تمت إقالتهم.

ووفقا لنيمشينوف، وميلنيتشوك، وهيراشينكو، فقد تم إقالة المسؤولين التاليين:

كوستيانتين فاشينكو، وزير الدولة بوزارة الدفاع الأوكرانية.

فولوديمير هافريلوف، نائب وزير الدفاع الأوكراني.

روستيسلاف زاملينسكي، نائب وزير الدفاع الأوكراني.

حنا ماليار، نائب وزير الدفاع الأوكراني.

دينيس شارابوف، نائب وزير الدفاع الأوكراني.

أندريه شيفتشينكو، نائب وزير الدفاع الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي.

فيتالي دينيها، نائب وزير الدفاع الأوكراني للتنمية الرقمية والتحول الرقمي والرقمنة.

وفي بداية الشهر الحالي، أقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي وزير دفاعه أوليكسي ريزنيكوف، مشيرا إلى الحاجة إلى "أساليب جديدة".

وقال زيلينسكي إن وزير الدفاع الجديد في البلاد، رستم أوميروف، سيحتاج إلى بناء الثقة في عملية صنع القرار.

وجاء تغيير القيادات بعد عدة فضائح فساد عسكرية.