شاهد ما حدث عندما اقتربت سفن ومقاتلات روسية من قوة بحرية للناتو يرافقها فريق CNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، إن مناورات حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر إجراؤها في عام 2024 هي جزء من الاستعدادات لمواجهة عسكرية مع روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، للصحفيين: "هذه مناورات استفزازية، ومن الواضح أنها عدوانية بطبيعتها، واستعراض للقوة، ومحاولة للضغط العسكري السياسي... وقد صيغ السيناريو بطريقة لا تترك مجالاً للشك في أن هذا جزء من الاستعدادات للاشتباك المسلح مع روسيا الاتحادية".

ووصف غروشكو التدريبات بأنها "خطوة أخرى متعمدة نحو زعزعة استقرار الوضع في الشمال".

ويعتزم حلف الناتو إجراء ما قد يكون أكبر مناورات عسكرية - يطلق عليها اسم "المدافع الصامد" - منذ الحرب الباردة في ألمانيا وبولندا ودول البلطيق. وسيشارك فيها أكثر من 40 ألف جندي.