أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- علّقت الهند إصدار التأشيرات للمواطنين الكنديين، وفقاً لبيان رسمي صدر إلى البورصات الهندية الخميس من قبل "BLS International"، وهي شركة خاصة تعمل مع المفوضية العليا الهندية والقنصليات في كندا لمعالجة طلبات التأشيرة.

وأرسلت الشركة رسالة إلى سوق الأسهم في مدينة مومباي الهندية وإلى سوق "Metropolitan Stock Exchange" في الهند حملت عنوان "تأثير مالي ضئيل بعد الإعلان الأخير في كندا".

وجاء في الرسالة: "لأسباب تشغيلية، وبأثر فوري ابتداء من 21 سبتمبر/أيلول 2023، تم تعليق خدمات التأشيرة الهندية في كندا حتى إشعار آخر. تأثير هذه الخطوة ضئيل على أموالنا لأن عمل إصدار التأشيرات الكندية يساهم بأقل من 2٪ من إجمالي الإيرادات السنوية لـ BLS International".

وانخفضت أسعار أسهم الشركة بنسبة تزيد عن 2.4 بالمائة عند 3:30 بالتوقيت المحلي

وكانت كندا قررت إجراء "تعديل مؤقت" لوجود موظفيها الدبلوماسيين في الهند في ظل تداعيات الخلاف بين الهند وكندا في أعقاب مزاعم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ربط نيودلهي باغتيال ناشط انفصالي سيخي على الأراضي الكندية.