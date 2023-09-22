للمرة الثانية.. أمريكا تقدم قنابل عنقودية لأوكرانيا ضمن حزمة مساعدات

(CNN)-- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، أن بلاده ستقدم 128 مليون دولار كمساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا، بالإضافة إلى 197 مليون دولار كأسلحة ومعدات.

وقال بلينكن إن "الحزمة تشمل ذخائر دفاع جوي إضافية للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية ضد الهجمات الجوية الروسية الآن وفي الشتاء المقبل، حيث من المرجح أن تجدد روسيا هجماتها ضد البنية التحتية الحيوية الأوكرانية".

وأضاف: "تحتوي أيضا على ذخائر مدفعية وقدرات مضادة للدروع، بالإضافة إلى قنابل عنقودية، مما سيعزز قدرة أوكرانيا على مواصلة هجومها المضاد ضد القوات الروسية".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن هذه هي المرة الثانية التي تقدم فيها الولايات المتحدة قنابل عنقودية إلى أوكرانيا.

وفي أواخر يوليو/تموز، بعد وقت قصير من تقديم الولايات المتحدة للقنابل العنقودية لأول مرة، قال البيت الأبيض إن القوات الأوكرانية تستخدم الأسلحة "بشكل فعال ومناسب" ضد المواقع الروسية.

وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بأن الولايات المتحدة لن تقدم أنظمة الصواريخ (ATACMS) إلى أوكرانيا، على الرغم من طلب كييف.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي التقى فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنظيره الأمريكي جو بايدن في واشنطن.