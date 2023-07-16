وزير دفاع أمريكا يوضح لـCNN ما يعرفه عن موقع زعيم فاغنر.. وهذا ما قاله عن بوتين

(CNN)-- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن استخدام أوكرانيا للذخائر العنقودية يجب أن يُعامل كجريمة وأن روسيا لديها احتياطيات كافية من الذخائر العنقودية، وذلك خلال مقابلة على الكاميرا مع الصحفي الموالي للكرملين، بافيل زاروبين.

وقال بوتين في المقابلة: "لدى روسيا إمدادات كافية من أنواع مختلفة من الذخائر العنقودية، حتى الآن لم نفعل هذا، ولم نستخدمها، ولم تكن لدينا مثل هذه الحاجة، رغم النقص المعروف في فترة زمنية معينة، ولدينا ذخيرة أيضًا، لكننا لم نفعل ذلك.. لكن بالطبع، إذا تم استخدامها ضدنا، فنحن نحتفظ بالحق بالرد المعاكس".

وتابع بوتين قائلا: "الذخائر العنقودية، أعطت الإدارة الأمريكية بنفسها تقييماً لهذه الذخائر من أفواه موظفيها منذ بعض الوقت.. عندما وصفت الإدارة الأمريكية بنفسها استخدام الذخائر العنقودية بأنه جريمة، أعتقد أن هذه هي الطريقة التي يجب التعامل بها".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، قد أكدت، الخميس، أن أوكرانيا تلقت ذخائر عنقودية كجزء من حزمة المساعدات الأمريكية الأخيرة.

ويشار على أن هذه الأسلحة الفتاكة محظورة في أكثر من 100 دولة ولكن ليس الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، إذ نشرت كل من موسكو وكييف ذخائر عنقودية خلال الحرب الجارية.