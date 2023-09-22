نجل ترامب يستعيد حسابه على "إكس": "لابد أن هانتر بايدن اخترقه"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، استعادة السيطرة على حسابه بمنصة "إكس"، تويتر سابقا، بعدما تم اختراقه ونشر تغريدات كاذبة منها تغريدة كاذبة عن وفاة والده.

وقال دونالد ترامب جونيور في منشور عبر حسابه على "إكس"، الجمعة: "لقد عدت... لا بد أن هانتر بايدن اخترق حسابي!!!"، في إشارة إلى نجل الرئيس الحالي جو بايدن.

وكان أندرو سورابيان المتحدث باسم الرئيس السابق دونالد ترامب قال، الأربعاء، إن حساب دونالد ترامب جونيور على منصة "إكس"، قد تعرض للاختراق بعد أن بدأ الحساب في مشاركة سلسلة من المنشورات غير العادية.

ونشر أندرو سورابيان على "إكس"، قائلا: "لقد تم اختراق حساب دونالد ترامب جونيور"، وأضاف أن المنشور الذي يزعم أن الرئيس الأمريكي السابق قد توفي "من الواضح أنه غير صحيح".

وبالإضافة إلى الإعلان الكاذب عن وفاة دونالد ترامب، زعم الحساب وقت اختراقه أيضا أن ترامب جونيور سوف يترشح للرئاسة بنفسه. وخلال دقائق، تمت إعادة مشاركة المنشور أكثر من 1000 مرة على "إكس"، وتم مشاهدته مئات الآلاف من المرات.

كما جرى نشر منشور آخر يهدد دولة كوريا الشمالية، بينما انتقد منشور مثبت في الملف الشخصي للحساب، الرئيس جو بايدن باستخدام صفة عنصرية.

وبعد حوالي نصف ساعة من ظهور تلك المنشورات، تمت إزالتها. ولم ترد منصة "إكس"، على طلب CNN للتعليق.