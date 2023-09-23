المجر: العقوبات الجديدة على روسيا تضر أوروبا أكثر من موسكو

(CNN)-- قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، إن عقوبات جديدة على روسيا ليست ضرورية لأنها "تسبب ضررا لأوروبا أكثر من موسكو".

وأضاف زيجارتو، في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، الجمعة: "إذا نظرنا إلى العقوبات من وجهة نظر عملية، فإننا نرى أنها تسبب ضررا لأوروبا أكبر من الضرر الذي تلحقه بروسيا"، وتابع أن "العقوبات الجديدة ليست ضرورية".

وقال زيجارتو، في التصريحات التي جاءت بعد لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن تصدير الحبوب الأوكرانية إلى دول أوروبا الوسطى "سيدمر قطاعها الزراعي".

وتابع زيجارتو، كما نقلت عنه وكالة "تاس": "إذا بدأت الحبوب الأوكرانية في الانتشار إلى دول أوروبا الوسطى، فإنها ستدمر بالتأكيد الأسواق الزراعية في أوروبا الوسطى. ناهيك عن مزارعينا، الذين من الواضح أننا بحاجة إلى حمايتهم".

ووفقا لوزير المجري فإن بلاده "مستعدة لتوفير العبور المجاني للحبوب الأوكرانية عبر أراضيها"، وأشار أيضا إلى أن الاتفاق كان يتضمن السماح بعبور المنتجات الزراعية الأوكرانية فقط.

وذكر: "كما أفهم، فإنهم (في أوكرانيا) يفضلون توزيع الحبوب في أوروبا الوسطى، لكن الاتفاق الأصلي لم يكن يتعلق بذلك"، مضيفا أن الاتفاق يعني ضمنا "الإذن بالعبور وليس للتجارة الثنائية".

وقال إنه سيزور موسكو للمشاركة في أسبوع الطاقة الروسي الذي سيقام في موسكو يومي 11 و13 أكتوبر/ تشرين الأول، ويلتقي بنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، حسبما نقلت "تاس".

وأضاف أن موارد الطاقة في المجر "تعتمد إلى حد كبير على الإمدادات من روسيا"، وضمنت موسكو استمرار إمدادات النفط والغاز إلى البلاد في الاجتماع مع لافروف في نيويورك، وفقًا لما ذكرته وكالة "تاس".