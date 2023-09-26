(CNN)-- قُتل ما لا يقل عن 20 شخصا، وأُصيب 290 آخرون بعد انفجار وقع في مستودع للوقود في إقليم ناغورنو كاراباخ، الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأرمينية الرسمية "أرمنبريس".

وقالت وكالة "أرمنبريس"، إن من بين القتلى سبعة أشخاص تم التعرف عليهم، و13 جثة مجهولة الهوية.

وتم نقل الجرحى إلى أربعة مستشفيات في أنحاء ناغورنو كاراباخ، إحداها عيادة تابعة لبعثة حفظ السلام الروسية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت أرمينيا، أن 13500 "نازح قسري" آخرين وصلوا إلى أرمينيا من ناغورنو كاراباخ حتى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، الثلاثاء، بحسب بيان حكومي نشرته وكالة "أرمنبريس" الرسمية.

وتقول أرمينيا إن أولئك الذين ليس لديهم مكان للإقامة، سيتم توفير السكن لهم من قبل الحكومة.

وأدى الهجوم القصير والدموي الذي شنته أذربيجان، الأسبوع الماضي، إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة عدد أكبر، قبل أن يوافق المسؤولون من عرقية الأرمن بإقليم ناغورنو كاراباخ، على وقف إطلاق النار بوساطة روسية، والذي وافقوا بموجبه على حل قواتهم المسلحة.

وقال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف إن باكو استعادت سيادتها على الجيب "بقبضة من حديد".