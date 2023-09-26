فيديو يظهر لحظة مواجهة خطيرة بين سفينة صينية وزوارق فلبينية في البحر.. شاهد ما حدث

(CNN)-- حذّرت بكين مانيلا من اتخاذ المزيد من الإجراءات في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه بعد أن أزالت الفلبين حاجزًا عائمًا أقامته الصين بالقرب من منطقة مياه ضحلة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء.

ووصف خفر السواحل الفلبيني الحاجز العائم بأنه "خطر على الملاحة وانتهاك واضح للقانون الدولي"، في بيان له، الاثنين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء: "إن ما يسمى بالبيان الصادر عن الفلبين هو حديث مع نفسه".

وأضاف أن "الصين عازمة على حماية سيادتها ومصالحها البحرية على جزيرة هوانغيان. وأضاف: "ننصح الفلبين بعدم القيام باستفزازات أو السعي إلى إثارة المشاكل".

وتصاعدت التوترات القائمة منذ فترة طويلة، الأحد، عندما اتهمت الفلبين الصين بتركيب الحواجز العائمة.

وتطالب الصين والفلبين وتايوان بجزيرة هوانغيان، المعروفة أكثر باسم سكاربورو شول. وتتمتع الصين بالسيطرة الفعلية على المنطقة.