أوكرانيا زعمت مقتل قائد عسكري روسي.. ثم ظهر في مقطع فيديو

(CNN)-- يبدو أن الفيديو الذي نشرته روسيا، الثلاثاء، يظهر قائد أسطول البحر الأسود، الأدميرال فيكتور سوكولوف، على قيد الحياة وبصحة جيدة وذلك بعد أيام فقط من إعلان أوكرانيا أنه قُتل في غارة على شبه جزيرة القرم.

وظهر الأدميرال سوكولوف في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع في موسكو، والذي يبدو أنه خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو وقادة عسكريين روس آخرين.

ولا تستطيع CNN التأكد من أن هذا هو الأدميرال سوكولوف، أو متى تم هذا الاجتماع، أو مكان تصوير الفيديو.

وقال الجيش الأوكراني إنه "يستوضح" من المعلومات المتعلقة بسوكولوف، بينما لم يؤكد وزير دفاع كييف أو ينفي في مقابلة مع شبكة CNN، ما إذا كان الأدميرال قد قُتل في ضربة الأسبوع الماضي.