مينينديز يواجه تحديات جدية في غداء للديمقراطيين في مجلس الشيوخ

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قبل اجتماع حاسم مع زملائه، من المرجح أن يواجه السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز جمهورًا صعبًا للغاية حيث طالبه 30 عضوًا في حزبه بالتنحي.

وعند دخولهم إلى مأدبة الغداء الخميس، قال عدد من أعضاء مجلس الشيوخ إنهم سيستمعون إلى ما سيقوله مينينديز، لكنها لحظة صعبة بالنسبة للتجمع الحزبي.

وقال السيناتور بيتر ويلش: "بحق السماء، ماذا سيقول؟ لقد كان لديه سبائك ذهب وأموال، سيكون الأمر صعبا".

من جانبه، قال السيناتور مارتن هينريش إن الأمر الوحيد الذي يمكن للديمقراطيين فعله في هذه المرحلة هو "الاستماع إليه".