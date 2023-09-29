ترامب يقاضي جاسوسا بريطانيا سابقا حول روسيا وانتخابات 2016

(CNN)-- رفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد ضابط مخابرات بريطاني سابق وشركة الاستشارات التي أسسها، وفقا لما أظهرته سجلات المحكمة في لندن المنشورة، الخميس.

ويقدم الرئيس الأمريكي السابق دعوى حماية البيانات ضد شركة Orbis Business Intelligence ومؤسسها كريستوفر ستيل، الذي كان يدير سابقًا مكتب روسيا في جهاز التجسس الخارجي البريطاني، المعروف باسم MI6، وفقًا لتيم لولز، محامي ترامب في المملكة المتحدة.

وكان ستيل وهو مؤلف ما يسمى بملف ستيل، الذي ظهر إلى العلن في يناير/ كانون الثاني 2017، قبل أيام قليلة من تولي ترامب منصبه، وزعم أنه تآمر مع الكرملين للفوز بانتخابات عام 2016، حسبما ذكرت شبكة CNN في ذلك الوقت.

والملف المسرب، الذي نشره موقع Buzzfeed لأول مرة، كان بمثابة قنبلة وأرسل موجات صادمة في جميع أنحاء العالم بادعاءاته الفاضحة حول ترامب وعلاقاته المفترضة مع روسيا، وأن موسكو لديها معلومات تساومه عليها.

ويزعم الملف أيضًا أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين "دعم وأدار" عملية "لزراعة" ترامب كمرشح رئاسي "لمدة خمس سنوات على الأقل".

ومن المقرر أن يبدأ الإجراء القانوني لترامب في 16 أكتوبر/ تشرين الأول بجلسة استماع لمدة يومين في الدعوى أمام المحكمة العليا في لندن، وفقًا لوثيقة المحكمة.

ومن غير المتوقع أن يحضر ترامب الجلسة، بحسب مصدر مطلع على خططه.