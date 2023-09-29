تايوان تكشف عن "وحش البحر" مع تزايد التهديد الصيني

(CNN)-- كشفت تايوان النقاب عن أول غواصة محلية الصنع، الخميس، وهو إنجاز أشاد به زعيم الجزيرة الديمقراطية باعتباره معلما هاما في الوقت الذي تعمل فيه تايبيه على تعزيز ردعها العسكري في مواجهة التهديد المتزايد من بكين.

وترأست الرئيسة، تساي إنغ وين، مراسما أقيمت في حوض بناء السفن في جنوب مدينة كاوشيونغ حيث تم تسمية السفينة التي تعمل بالديزل والكهرباء رسميًا باسم "Narwhal" باللغة الإنجليزية و "Hai Kun" بلغة الماندرين - والتي يمكن ترجمتها بشكل فضفاض إلى "وحش البحر".

وقالت تساي إن "الغواصة هي إدراك مهم لالتزامنا الملموس بالدفاع عن بلادنا وهي أيضًا معدات مهمة لقواتنا البحرية في تطوير استراتيجيات الحرب غير المتكافئة."

ولم يتم الكشف عن تفاصيل حول حجم الغواصة أو قدرتها خلال الحفل الذي حضرته أيضًا ساندرا أودكيرك، سفيرة واشنطن لدى تايوان، بالإضافة إلى ممثلين عن بعثتي اليابان وكوريا الجنوبية في تايبيه.