(CNN)-- وصفت السفارة الروسية في المملكة المتحدة، الجمعة، العقوبات البريطانية التي جاءت ردا على إجراء "انتخابات صورية" في المناطق الأوكرانية المحتلة بأنها "لاغية وباطلة من الناحية القانونية".

وقالت السفارة، في بيان، إن “ العقوبات محاولة متعجرفة أخرى من قبل لندن للتدخل في الشؤون الداخلية الروسية والتشكيك في سلامة أراضيها".

وأكد البيان أن "شرعية الاستفتاءات التي أجريت على الأراضي الأوكرانية العام الماضي واستخدمت لضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا لا يمكن التشكيك فيها".

ووصف البيان وضع وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف على قائمة العقوبات بأنه "أمر ساخر بشكل خاص"، وقال إن السلطات البريطانية "ليس لديها معرفة تذكر بالوضع" في الأراضي التي تحتلها روسيا، ودعت قيادة المملكة المتحدة إلى "إظهار تقييم ذاتي أكثر رصانة".