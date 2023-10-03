كيف يتأثر مسار الحرب في أوكرانيا إذا توقفت أمريكا عن مساعدة كييف عسكريا؟

"كارثة".. ما الذي سيحدث لأوكرانيا إذا توقفت أمريكا عن دعمها في مواجهة روسيا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال البرلمان الأوروبي، في بيان الثلاثاء، إن المشرعين في الاتحاد الأوروبي وافقوا على ميزانية مدتها أربع سنوات ستوفر ما يصل إلى 52.3 مليار دولار (50 مليار يورو) لأوكرانيا من أجل معالجة الأزمة الناجمة عن الحرب الروسية.

وجاء في البيان أن تعديل الميزانية تم تقديمه للتكيف مع "الحرب المستمرة ضد أوكرانيا وقضايا الهجرة المتزايدة".

وسيوفر هذا المرفق لأوكرانيا ما يصل إلى 52 مليار دولار من الدعم المباشر لميزانية أوكرانيا خلال الفترة من 2024 إلى 2027، لدعم الإصلاحات، وخلق مناخ استثماري مناسب وظروف لجذب مستثمري القطاع الخاص إلى انتعاش أوكرانيا.

وسيكون التمويل منفصلا عن تمويل المساعدة العسكرية.

قال عضو البرلمان الأوروبي جان أولبريشت عن الميزانية المعدلة: "كان هدفنا اقتراحًا طموحًا ولكنه واقعي... وقد تمكنا من إبقائه مستهدفًا ولكن شاملاً. نحن نهدف إلى تحقيق الاستقرار في الوضع في أوكرانيا من خلال تسهيلات جديدة بقيمة 50 مليار يورو مع تعزيز اقتصاد الاتحاد الأوروبي".

وفي الوقت نفسه، تعمل أوكرانيا على تلبية مطالب الاتحاد الأوروبي بالإصلاح كجزء من الطريق نحو عضوية الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن المحللين يتوقعون أن يستغرق ذلك عدة سنوات على الأقل.

وفقاً لرئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، ستعمل أوكرانيا على وثيقة واحدة ــ "خارطة طريق لخطة الإصلاحات حتى عام 2027".

ويتم تمويل قسم كبير من ميزانية أوكرانيا السنوية عن طريق قروض من مصادر خارجية، في حين يتركز إنفاقها على تمويل الحرب ضد روسيا.

وقال شميهال إن الخطة ستتضمن عددًا من الوثائق مع مقترحات الإصلاح من الشركاء، بما في ذلك الشروط السبعة التي وضعها الاتحاد الأوروبي للمضي قدمًا في عضوية أوكرانيا. والأهم من ذلك، أنها تشمل اتخاذ إجراءات بشأن الفساد وغسل الأموال، فضلاً عن ضمانات لحرية الإعلام وحماية الأقليات العرقية.

ويراجع صندوق النقد الدولي أيضًا الدعم المالي لأوكرانيا، بعد الاتفاق على حزمة مساعدات بقيمة 15.6 مليار دولار في مارس/آذار تهدف إلى مساعدة أوكرانيا على التعافي الاقتصادي من الآثار المدمرة للغزو الروسي. وقد بدأ هذا الأسبوع فريق من صندوق النقد الدولي مناقشات فنية في كييف "مع بهدف مناقشة التدابير المالية والميزانية والمالية والهيكلية".

ويعد هذا الترتيب جزءًا من حزمة دعم صندوق النقد الدولي الإجمالية البالغة 115 مليار دولار أمريكي لأوكرانيا.

ويخطط الاتحاد الأوروبي أيضًا لزيادة خط الائتمانات لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وخاصة الذخائر وأنظمة الأسلحة.

اقترح منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، إنشاء "مرفق سلام" سنوي بقيمة 5 مليارات دولار لأوكرانيا، وهو صندوق للاتحاد الأوروبي يعوض الدول التي تزود أوكرانيا بالسلاح.