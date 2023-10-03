(CNN)-- واصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء، انتقاده للمدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، وقضية الاحتيال المدني المرفوعة ضده في اليوم الثاني من محاكمته في نيويورك.

ونشر ترامب على موقع Truth Social، أن "الإجراءات التي تتم بموجب (القانون التنفيذي) غير عادلة على الإطلاق، ويتم استخدامها ضدي"، منتقدًا السماح "للمدعي العام الحزبي المنتخب سياسيًا بإقناع القاضي المنتخب سياسيًا، والذي قد يكون صديقًا، بتدمير حتى معارض سياسي".

وكتب ترامب: "قد لا يكون هذا القانون دستوريًا وليس عادلاً"، واصفًا المدعي العام في نيويورك بأنها "وحش".

وكتب ترامب في موقعه الإلكتروني، أن أصوله المالية "تم تقييمها بشكل جنوني من قبل هذا "الوحش" الذي سمح لجرائم العنف في نيويورك بالوصول إلى مستويات الوباء، والمهاجرين غير الشرعيين الخطرين بالتجول بحرية في جميع أنحاء ولايتنا، نأمل أن ينهي القاضي حكمه الأول بالاحتيال"، قائلا إن قاضي المحكمة "حصل على معلومات كاذبة وسخيفة من" المدعي العام ليتيتيا جيمس.

وكتب ترامب: "في الواقع، أنا أساوي أكثر بكثير من الأرقام الواردة في البيانات المالية، وليس أقل. بالإضافة إلى ذلك، هناك بند إخلاء المسؤولية بعيد المدى والمرسوم بشكل احترافي ومذكور بجرأة في الصفحة الأولى من المستند. يجب طرح هذه القضية برمتها ورفضها. يجب توبيخ المدعي العام ومعاقبتها لأنها رفعت هذه القضية بقيمها المنخفضة الزائفة، من أجل جعلي أبدو سيئًا. التدخل في الانتخابات!"

كانت المدعي العام في نيويورك أقامت دعوى قضائية في سبتمبر/ أيلول الماضي، ساعية إلى تغريم ترامب والمتهمين معه بقيمة 250 مليون دولار، بدعوى ارتكابهم عمليات احتيال متكررة في تضخيم الأصول في البيانات المالية للحصول على شروط أفضل بشأن القروض العقارية التجارية وبوالص التأمين.

وحكم القاضي المحكمة الفيدرالية في نيويورك آرثر إنغورون، بالفعل في إحدى الادعاءات - الاحتيال المستمر والمتكرر - حيث أدان ترامب وأبنائه البالغين وشركاتهم ومديريهم التنفيذيين بالمسؤولية عن الاحتيال.