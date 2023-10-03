الخارجية الأمريكية تنتقد الكونغرس لعدم تمرير تمويل المساعدات لأوكرانيا

(CNN)-- انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، الكونغرس لعدم تمرير تمويل المساعدات التي وصفتها بأنها "مطلوبة بشدة" لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي: "أود أن أعرب مجددا عن خيبة أمل الرئيس (جو بايدن) من أنه على الرغم من الدعم القوي والطويل الأمد من الحزبين لأوكرانيا، وهي تقاتل ضد الغزو الروسي، فإن القرار الذي اتخذه الكونغرس، السبت، لم يتضمن الدعم المطلوب بشدة".

وأضاف أنه "بينما لدينا القدرة على مواصلة دعم قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها على المدى القريب، فقد استنفدنا بالفعل الكثير من التمويل الحالي للمساعدات العسكرية".

وتابع: "ستظل الولايات المتحدة قادرة على إرسال المعدات بموجب القرارات الرئاسية، لكن التمويل من خلال مبادرة المساعدة العسكرية لأوكرانيا، ونظام المبيعات العسكرية الأجنبية سوف ينفد".

وشدد ميلر على الدعم السابق من الحزبين في الكونغرس لمساعدة أوكرانيا، وأضاف: "إذا سمحنا للسلطويين مثل الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين أن يفعلوا ما يريدون بدول أخرى ذات سيادة، فسيتم تمزيق ميثاق الأمم المتحدة بأكمله، وسنتجه نحو عالم يمكن أن يحدث فيه هذا النوع من العدوان في أي مكان وفي أي وقت، وسيكون ذلك أكثر تكلفة بكثير بالنسبة للشعب الأمريكي، وأكثر خطورة بكثير بالنسبة للشعب الأمريكي".

يذكر أن الكونغرس صادق، السبت، على مشروع قرار تمويل قصير الأجل، يشمل تعليقا مؤقتا لتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا، وذلك في إجراء لمنع حدوث إغلاق حكومي في أمريكا.