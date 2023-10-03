"كارثة".. ما الذي سيحدث لأوكرانيا إذا توقفت أمريكا عن دعمها في مواجهة روسيا؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- حذّر مسؤولون من حلف شمال الأطلسي (الناتو) والمملكة المتحدة من أن ذخيرة الجيوش الغربية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا تنفد، وبالتالي هناك حاجة إلى زيادة الإنتاج.

في مناقشات بمنتدى وارسو للأمن، قال الأدميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو وأكبر مسؤول عسكري في الناتو، الثلاثاء: "قاع البرميل أصبح مرئيًا الآن" و"نحن بحاجة إلى الصناعة لزيادة الإنتاج بوتيرة أعلى بكثير".

وأضاف أن الحلفاء زادوا ميزانياتهم قبل بدء الحرب لكن الطاقة الإنتاجية لم تزد، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار حتى قبل بدء الحرب.

وتابع: "وقد تفاقم ذلك بسبب حقيقة أننا نعطي أنظمة الأسلحة لأوكرانيا... ولكن ليس من المستودعات الكاملة. لقد بدأنا في التخلي عن المستودعات نصف الممتلئة أو الأقل في أوروبا".

وقال وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، الذي كان يتحدث في نفس اللجنة إلى جانب باور: "لا يمكننا التوقف لمجرد أن مخزوناتنا تبدو ضعيفة بعض الشيء". وأضاف: "علينا أن نبقي أوكرانيا في المعركة الليلة وغدًا وبعد غد وبعد غد. وإذا توقفنا، فهذا لا يعني أن بوتين يتوقف تلقائيًا".

وأضاف أن ذلك يعني "الاستمرار في العطاء يومًا بعد يوم وإعادة بناء مخزوننا".