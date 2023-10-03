تغيير ملحوظ وجوهري في سلوك بوتين العام بعد تمرد فاغنر.. إليكم السبب

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أفادت قنوات غير رسمية على تطبيق تلغرام في روسيا، أنه وفقًا لشروط يفغيني بريغوجين، فإن أصوله وسيطرته على إمبراطوريته التجارية قد تم توريثها إلى ابنه بافيل البالغ من العمر 25 عامًا.

وتزعم إحدى قنوات "بورت"، أنها حصلت على نسخة من وصية بريغوجين ونشرت صورة لها.

وقُتل بريغوجين في حادث تحطم طائرة خاصة في أغسطس/ آب. يُزعم أن الوثيقة، التي يُزعم أنها موثقة في 2 مارس/ آذار، تحدد نجل بريغوجين، بافيل، البالغ من العمر 25 عامًا، باعتباره الوريث الوحيد لأصوله الواسعة، بما في ذلك أصول "مجموعة فاغنر".

يشير المنشور غير الرسمي إلى أن بافيل بريغوجين قدم طلبًا للميراث في 8 سبتمبر/ أيلول.

وزعمت قناة "بورت" أيضًا أن بافيل من المقرر أن يجمع جميع الديون المستحقة لوالده، مقدرًا أن وزارة الدفاع الروسية مدينة لإمبراطورية بريغوجين التجارية بما يصل إلى 800 مليون دولار. ومن المستحيل التحقق من هذا الرقم.

في يونيو/ حزيران، بعد تمرد بريغوجين قصير الأمد، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن شركات بريغوجين تلقت 86 مليار روبل (أو حوالي 850 مليون دولار) من وزارة الدفاع بين مايو/ أيار 2022 إلى نفس الشهر من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، حققت شركة كونكورد للتموين التابعة لبريغوجين 80 مليار روبل من العقود الحكومية لتزويد الجيش الروسي بالطعام، حسبما قال بوتين في ذلك الوقت.

زعمت قنوات تلغرام المرتبطة بفاغنر أن بافيل بريغوجين يتفاوض بشأن عودة أفراد فاغنر إلى منطقة القتال في أوكرانيا. لا يمكن التحقق من هذه المزاعم، وليس من الواضح ما إذا كان سيتم استيعاب مقاتلي فاغنر في الهياكل العسكرية المختلفة.

وأكدت قناة غراي زون على تلغرام، والتي كانت تقدم تقارير متكررة عن فاغنر ويفغيني بريغوجين، أن بافيل كان يتفاوض مع قوة الاحتياط الروسية (روسغفارديا) بشأن عودة مقاتلي فاغنر إلى الحرب في أوكرانيا.

تلقت روسجفارديا الكثير من أسلحة فاغنر الثقيلة بعد نزع سلاح الشركة العسكرية الخاصة في أعقاب التمرد.

لا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير أو من صحة الوصية.