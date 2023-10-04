في سابقة تاريخية.. إقالة رئيس مجلس النواب الأمريكي من منصبه

نشر الثلاثاء ، 03 أكتوبر / تشرين الأول 2023

(CNN)-- صوت مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، لصالح إقالة الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه كرئيس للمجلس، وذلك في سابقة تاريخية.

ونال التصويت موافقة أغلبية النواب حيث كانت النتيجة 216 صوتا مقابل 210، وصوت 8 جمهوريين لإقالة مكارثي.

وكان النائب الجمهوري مات غايتز قدم، الاثنين، مذكرة، تطالب بإقالة كيفن مكارثي، وذلك في خطوة "نادرة"، واتخذ غايتز تلك الخطوة ردا على موافقة مجلس النواب، السبت، على مشروع القانون يُجنب الحكومة الإغلاق على الرغم من معارضة بعض النواب الجمهوريين على بعض بنوده.

وتم تعيين النائب الجمهوري باتريك ماكهنري، وهو حليف كبير لمكارثي، رئيسا مؤقتا للمجلس.

وكان اسم ماكهنري مدرجا في القائمة التي طُلب من مكارثي تقديمها في حالة شعور منصبه.