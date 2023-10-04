بالأسماء.. 8 جمهوريون اصطفوا مع الديمقراطيين لإقالة ماكارثي

نشر الأربعاء ، 04 أكتوبر / تشرين الأول 2023

(CNN)-- انضمت مجموعة من 8 أعضاء جمهوريين في مجلس النواب إلى الديمقراطيين، الثلاثاء، في تصويت تاريخي لإقالة النائب الجمهوري، كيفن مكارثي، من منصب رئيس مجلس النواب.

ونال التصويت موافقة أغلبية النواب حيث كانت النتيجة 216 صوتا مقابل 210، وصوت 8 جمهوريين لإقالة مكارثي.

وفيما يلي قائمة بأمساء الجمهوريون الـ8 في مجلس النواب الذين صوتوا لإقالة ماكارثي: