بالأسماء.. 8 جمهوريون اصطفوا مع الديمقراطيين لإقالة ماكارثي

(CNN)-- انضمت مجموعة من 8 أعضاء جمهوريين في مجلس النواب إلى الديمقراطيين، الثلاثاء، في تصويت تاريخي لإقالة النائب الجمهوري، كيفن مكارثي، من منصب رئيس مجلس النواب.
ونال التصويت موافقة أغلبية النواب حيث كانت النتيجة 216 صوتا مقابل 210، وصوت 8 جمهوريين لإقالة مكارثي.
وفيما يلي قائمة بأمساء الجمهوريون الـ8 في مجلس النواب الذين صوتوا لإقالة ماكارثي:
- أندي بيغز من أريزونا
- كين باك من كولورادو
- تيم بورشيت من تينيسي
- إيلي كرين من أريزونا
- مات جايتس من فلوريدا
- بوب جود من فرجينيا
- نانسي ميس من كارولينا الجنوبية
- مات روزندال من مونتانا