إيلون ماسك في صدارة أغنى 10 أثرياء بالعالم.. إليكم صافي ثروته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت مجلة فوربس عن قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم، لتشمل 9 أشخاص من أصل أمريكي وشخص واحد فرنسي الجنسية.

يتمتع المليارديرات بنفوذ كبير على أجزاء ضخمة من الاقتصاد العالمي ويلعبون أدوارًا رئيسية في كل شيء بدءًا من السياسة الدولية والإعلام وحتى العمل الخيري والابتكار العلمي. أنشأ العديد منهم شركات توظف عشرات الآلاف أو حتى مئات الآلاف من الموظفين حول العالم ويقف هؤلاء وراء بعض أفضل العلامات التجارية المعروفة، بما في ذلك Microsoft وAmazon وTesla وGoogle وNike.

بالنسبة لمعظم النصف الأول من عام 2023، كان الفرنسي برنارد أرنو أغنى شخص في العالم، وفقًا لمجلة فوربس، ولكن تغير ذلك في 8 يونيو/ حزيران 2023، عندما تفوق الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، على أرنو ليصبح الأغنى في العالم مرة أخرى. بصافي ثروة بلغت قيمتها ا يقارب 238 مليار دولار. واعتبارًا من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لا يزال ماسك أغنى شخص في العالم، وهو المنصب الذي شغله أيضًا طوال معظم عام 2022.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على ترتيب الأثرياء وفقًا لمجلة فوربس حتى أكتوبر 1 2023.