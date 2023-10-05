فرنسا تحدد موعد انسحاب قواتها من النيجر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان لها، الخميس أن القوات الفرنسية ستبدأ الانسحاب من النيجر هذا الأسبوع.

وقالت الوزارة في بيانها إن سحب "الجنود والأصول العسكرية المتمركزة في النيجر يبدأ هذا الأسبوع"، مؤكدة أن التنسيق مع الجيش النيجري "ضروري"، وبحسب الوزارة، فقد تم اتخاذ كافة الترتيبات لضمان سير العملية "في نظام جيد وآمن".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في مقابلة متلفزة في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي قرار فرنسا إنهاء وجودها العسكري في النيجر بحلول نهاية عام 2023 بعد استيلاء الجيش على الحكم بالنيجر في يوليو/ تموز، مما أدى إلى تصعيد التوترات بين البلدين.

وقال ماكرون في مقابلته حينها: "لقد وضعنا حداً لتعاوننا العسكري مع سلطات الأمر الواقع في النيجر، لأنها لم تعد ترغب في محاربة الإرهاب".