الإعصار كوينو.. وفاة و304 مصابين للآن في تايوان

(CNN)-- ذكر بيان صادر عن مركز عمليات الطوارئ المركزي في تايوان (CEOC) أن شخصًا واحدًا توفي وأصيب 304 آخرون حتى بعد ظهر الخميس (بالتوقيت المحلي) بعد أن وصل إعصار كوينو إلى اليابسة في أقصى جنوب الجزيرة في وقت سابق من الصباح.

وأضافت CEOC في بيانها أن الشخص الذي توفي كان يعاني من نزيف حاد نتيجة كسر نافذة بسبب الرياح القوية في مدينة تايتشونغ.

وذكرت شركة الطاقة التايوانية أن أكثر من 300 ألف منزل تعرضوا لانقطاع مؤقت للطاقة الكهربائية منذ الليلة الماضية، مضيفة أنه وحتى الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي، لا يزال 62 ألف منزل في انتظار استعادة الكهرباء.

وكان مركز عمليات الطوارئ المركزي قد أعلن عن إجلاء ما يقرب من 3000 شخص في جنوب وشرق تايوان بسبب الإعصار، وتم إلغاء إجمالي 224 رحلة جوية في حين أوقفت السكك الحديدية التايوانية أيضًا العشرات من خدمات القطارات المجدولة.