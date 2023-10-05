"عباءة التخفي".. أوكرانيا تعلن عن وسيلة جديدة لحماية الجنود خلال القتال

نشر الخميس ، 05 أكتوبر / تشرين الأول 2023

(CNN)-- أعلن وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخايلو فيدوروف، الأربعاء، عن ما أسماه بـ"عباءة التخفي"، والتي أكد أنها قادرة على إخفاء الجنود عن كاميرات التصوير الحراري والطائرات بدون طيار (درونز) .

وقال فيدوروف إن "تلك العباءات تحجب الإشعاع الحراري، مما يجعل الجندي غير مرئي للعدو"، وتابع أن العباءات صُنعت بواسطة مشروع Brave1 للتكنولوجيا الدفاعية الذي ترعاه الحكومة الأوكرانية".

وذكر مكسيم بورياك، أحد مطوري العباءة، لشبكة CNN، أنها قيد التطوير منذ عام 2015، عندما كان من المقرر أن يستخدمها القناصة وجنود العمليات الخاصة التابعين لجهاز الأمن الأوكراني في منطقة دونباس الشرقية، وبدأ التطوير مرة أخرى بشكل جدي عندما غزت روسيا المنطقة في فبراير/شباط 2022.

وتعتمد العباءة على مواد يستخدمها عادة رجال الإطفاء، والتي تمنع الظهور على كاميرات التصوير الحراري، بينما يعمل نظام التهوية المدمج على تبريد الهواء الساخن العالق داخل العباءة.

وذكر بورياك أنه العباءات تصل وزنها إلى 2.5 كيلوغرام (حوالي 5.5 رطل)، وهي مقاومة للمطر وغير قابلة للاشتعال.

وأكد أن العباءات قد استخدمها بالفعل اللواء 35 من مشاة البحرية خلال الهجوم المضاد الأوكراني.

وتم الإعلان عن العباءات لأول مرة في مقطع فيديو تجريبي شاركه فيدوروف، الأربعاء، وقال إن الفيديو "يظهر عينة جاهزة تم اختبارها ميدانيا بنجاح".

يذكر أن شبكة CNN غير قادرة على تأكيد فعالية العباءة.