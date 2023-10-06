(CNN) -- قالت شبكة ABC الأمريكية، الخميس، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ناقش معلومات يحتمل أن تكون حساسة حول الغواصات النووية الأمريكية ، بعد انتهاء ولايته الرئاسية، مع الملياردير الأسترالي أنتوني برات في لقاء بمنتجع مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وأكد مصدر لمراسلة شبكة CNN كايتلان كولينز، أن برات، الذي كانت تربطه علاقة وثيقة بترامب عندما تولى السلطة، أجرى المحقق الخاص جاك سميث مقابلة معه، وقال مصدر آخر لكريستين هولمز من CNN إن برات مدرج في قائمة الشهود المحتملين عند بدء محاكمة ترامب.

ولم يستجب برات لطلبات متعددة للتعليق من CNN.

وقالت مصادر لـABC إن برات شارك المعلومات التي تلقاها من دونالد ترامب خلال اجتماع في أبريل/ نيسان 2021 مع "أكثر من 10 مسؤولين أجانب، والعديد من موظفيه، وبعض الصحفيين".

وذكرت الشبكة أيضا أنه وفقا للمصادر، قال موظف سابق في المنتجع، خلال التحقيقات إنه "منزعج" من قيام الرئيس الأمريكي السابق بكشف مثل هذه المعلومات لشخص ليس مواطنا أمريكيا، وأضاف أنه سمع برات وهو يشارك معلومات قد تكون حساسة بعد دقائق من لقائه مع الرئيس السابق، حسبما قالت مصادر لشبكة ABC.

ولم يتم تضمين هذه الادعاءات في لائحة اتهام لترامب بشأن تعامله مع وثائق سرية، لكن تم الإبلاغ بالحادثة والتحقيق فيها، وفقا لشبكة ABC.

وانتقد متحدث باسم ترامب تقرير شبكة ABC، وقال لـCNN إن المزاعم "تفتقر إلى السياق المناسب والمعلومات ذات الصلة".

وأضاف: "يجب على وزارة العدل التحقيق في التسريب الإجرامي، بدلا من ارتكاب عمليات مطاردة لا أساس لها مع العلم أن الرئيس ترامب لم يرتكب أي خطأ، وأصر دائمًا على الحقيقة والشفافية، وتصرف بطريقة مناسبة، وفقا للقانون".

وتواصلت CNN مع متحدث باسم سميث لكنه رفض التعليق.

وقالت المصادر إن برات أخبر المحققين أنه بعد أن أخبر ترامب أن أستراليا يجب أن تشتري غواصات من الولايات المتحدة، واصل الرئيس السابق حديثه عن عدد الرؤوس الحربية النووية التي تحملها الغواصات الأمريكية و"إلى أي مدى يمكن أن تصل إلى غواصة روسية دون أن يتم اكتشافها"، لكن المصادر قالت إن برات أبلغ المحققين أنه لم يُعرض عليه أي وثائق حكومية.

يذكر أن برات كان افتتح مصنعا لشركته للصناعات في ولاية أوهايو عندما كان ترامب رئيسا، والذي حضر الافتتاح وأشاد برجل الأعمال في تصريحاته.

وقال مصدر ، لـCNN، إن برات خطط خلال تلك الزيارة لكشف النقاب عن لوحتين، واحدة رسمية للافتتاح المصنع وأخرى كُتب عليها "اجعل أمريكا وأستراليا عظيمتين مرة أخرى" لكن هذا المصدر قال إن المسؤولين الذين حضروا افتتاح المصنع نصحوا برات بعدم القيام بهذه الخطوة.

وفي المقابل، قلل جو هوكي، السفير الأسترالي السابق لدى الولايات المتحدة، من أهمية كشف ترامب عن معلومات حساسة حول الغواصات النووية لمواطن أسترالي.

وقال هوكي، لشبكة CNN: "الغواصون الأستراليون يخدمون في الغواصات الأمريكية منذ سنوات، وبالمثل، كان أفراد البحرية الأمريكية على متن سفننا، إنها شراكة، فنحن نتشارك تكنولوجيا الأسلحة، وإذا كانت المحادثة بين ترامب وبرات كما ورد، لم يكن هناك أي شيء قيل أننا جميعا لا نعرفه".

يذكر أن CNN كان حصلت في وقت سابق على تسجيل صوتي لاجتماع عقده ترامب في يوليو/ تموز 2021 في نادي الغولف الخاص به في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، والذي اعترف خلاله بأنه يحتفظ بوثيقة سرية من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حول هجوم محتمل على إيران.

وكان التسجيل الصوتي، الذي نقلته شبكة CNN حصريا، بمثابة دليل مهم في لائحة الاتهام.

وجدير بالذكر أنه حتى لو عرف البحارة في أستراليا هذه المعلومات، فهذا لا يعني أن المعلومات كانت قابلة للمشاركة علنا، وإذا كانت معلومات سرية، فلا يزال من غير القانوني مشاركتها علنا.

ويواجه ترامب 40 تهمة في قضية الوثائق السرية، بما في ذلك الاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني والتآمر لعرقلة العدالة، وهذه واحدة من أربع قضايا تم فيها اتهام الرئيس الأمريكي السابق.

وطلب ترامب، الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض ويظل المرشح الأوفر حظا للحزب الجمهوري، من القاضي الذي يرأس القضية في وقت متأخر من الأربعاء تأجيل المحاكمة إلى ما بعد انتخابات 2024، وقد تم رفض طلب مماثل في السابق.