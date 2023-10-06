معلومة سريعة.. إليك عمر أصغر من توّج بجائزة نوبل وأكبرهم سنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--جائزة نوبل هي جائزة دولية تُمنح سنويًا للإنجازات في مجالات الفيزياء والكيمياء والطب، والأدب، والاقتصاد، والسلام. في 27 نوفمبر 1895، وقع ألفريد نوبل وصيته الأخيرة، معطيًا الجزء الأكبر من ثروته لسلسلة من الجوائز.

وفي عام 1968، أنشأ بنك البنك المركزي السويدي جائزة Sveriges Riksbank في العلوم الاقتصادية تخليداً لذكرى ألفريد نوبل.

ووفقًا للموقع الرسمي لجائزة نوبل، تنوعت الفئة العمرية للحائزين على هذه الجائزة. حيث اعتبرت ملالا يوسفزي الفائزة بجائزة نوبل للسلام في عام 2017 الأصغر سنًا من بين الحائزين على الجائزة، بينما صنف جون غوديناف كالأكبر سنًا من بين الحائزين على الجائزة، حيث حاز على جائزة نوبل في الكيمياء في عام 2019، بعمر الـ 97 عامًا.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على الحائزين على جائزة نوبل الأكبر والأصغر سنًا بحسب الفئة عبر السنوات.