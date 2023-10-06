مصدر: محادثات مع ترامب لتولي منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي

(CNN)-- تواصل مشرعون جمهوريون مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال الأيام الأخيرة وطرحوا فكرة توليه منصب رئيس مجلس النواب، حتى على أساس مؤقت، حسبما قال مصدر مطلع على المحادثات، مضيفا أن ترامب كان "مفتونًا" بالفكرة.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز: "لقد سألوني إذا كنت سأقوم بذلك (تولي المنصب) لفترة قصيرة من الوقت، حتى يتوصلوا إلى نتيجة - أنا لا أفعل ذلك لأنني أريد ذلك - سأفعل ذلك إذا لزم الأمر، مضيفا أنه يركز على حملته الرئاسية لكنه سيكون منفتحا على تولي المنصب "لفترة 30 أو 60 أو 90 يوما".

وأخبر ترامب من حوله هذا الأسبوع أنه ورغم شعوره "بالاطراء" و"الشرف" لأن الناس رفعوا اسمه، إلا أنه لا يستمتع بالفكرة جديًا، وفقًا لشخصين تحدثا معه حول الإطاحة بكيفن ماكارثي.

ويشار إلى أنه إذا ترشح ترامب بالفعل (لمنصب رئيس مجلس النواب)، فسيحتاج إلى الحصول على أغلبية أصوات المشرعين الحاضرين والمصوتين، وهو الأمر الذي قد يكون صعبًا بالنسبة لرئيس سابق يعاني من الاستقطاب حتى بين أعضاء مؤتمر الحزب الجمهوري.

وقال النائب مايك لولر، وهو عضو جديد في الحزب الجمهوري من منطقة متذبذبة الميول الحزبي في نيويورك، لشبكة CNN في وقت سابق الخميس إنه لا يرى دورًا لترامب في سباق رئيس مجلس النواب.