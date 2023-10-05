هل شجعت على إقالة رئيس مجلس النواب؟.. ترامب يرد

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، إنه لم يشجع النائب الجمهوري مات غايتز على إقالة رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي.

وأضاف ترامب خلال مغادرته قاعة المحكمة في نيويورك، عندما سئل عما إذا كان قد شجع غايتز على طرح التصويت الذي أدى إلى الإطاحة بمكارثي، فأجاب بقوله: "لا.. لم أفعل".

وكان مات غايتز قدم، الاثنين، مذكرة، تطالب بإقالة كيفن مكارثي، وذلك في خطوة "نادرة"، واتخذ غايتز تلك الخطوة ردا على موافقة مجلس النواب، السبت، على مشروع القانون يُجنب الحكومة الإغلاق على الرغم من معارضة بعض النواب الجمهوريين على بعض بنوده.

كما واصل ترامب، الأربعاء، انتقاده لعدم وجود هيئة محلفين في الدعوى المدنية التي رفعتها المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس بعد اتهامه بتضخيم ثروته عن طريق الاحتيال، وذلك بسبب وجود مادة في قانون ولاية نيويورك تم استخدامه لتقديم الشكوى.

وقال ترامب خلال استراحة للمحاكمة، التي دخلت يومها الثالث: “هذه المحاكمة هي مطاردة ساحرات كاملة، ويجب أن يكون لي الحق في هيئة محلفين كما يحق لأي شخص آخر أن يكون في هيئة محلفين"، وأضاف: "ليس لدي الحق في الحصول على هيئة محلفين، هذا أمر مثير للسخرية".