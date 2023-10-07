بيلاروسيا: أمريكا تدفع روسيا لاستخدام السلاح "الأكثر رعبا"

(CNN)-- قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الجمعة، إن الولايات المتحدة "من خلال تسليح أوكرانيا، تدفع روسيا نحو استخدام الأسلحة النووية".

وأضاف لوكاشينكو، في تصريحات خلال زيارته لمنشأة عسكرية في منطقة بريست: "لدي انطباع وأقول مرة أخرى هذا رأيي بأن الأمريكيين يدفعون الروس نحو استخدام السلاح الأكثر رعبا، إنهم يسلحون فولوديمير زيلينسكي (الرئيس الأوكراني) وجيشه ويقدمون صواريخ بعيدة المدى، حتى الصواريخ قادرة على التحليق لمسافة 300 كيلومتر (186 ميلا)".

وتابع" "إذا ضرب مثل هذا الصاروخ الأراضي الروسية فإن موسكو لن تتركها دون رد"، وأردف: “هجوم واحد من هذا القبيل في عمق الأراضي الروسية وسيكون الرد هائلا، وإلا فلماذا نحتاج إلى هذه الأسلحة (النووية)؟".

وذكر أن تأجيج التوترات بين البلدين يمكن أن يؤدي إلى وضع تقوم فيه روسيا "بإخراج الزر الأحمر ووضعه على الطاولة"، مشيرا إلى أن الأمريكيين "لا يخشون على سلامتهم لأنهم في جميع أنحاء العالم".

وجاءت تصريحات لوكاشينكو بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه من الممكن إلغاء التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية.

في غضون ذلك، قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، الجمعة، إن مجلس الدوما "سيناقش بالتأكيد مسألة إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية" في اجتماعه المقبل.

وعلق الرئيس البيلاروسي أيضا على المصير الغامض للمساعدات التي يقدمها الكونغرس الأمريكي لأوكرانيا، واصفا ذلك بالإشارة لأوكرانيا "للإسراع وتوسيع نطاق الهجوم المضاد وإلقاء المزيد من الشباب هناك، إنهم يلومون زيلينسكي على بطء وتيرة الهجوم المضاد".

وذكر أن الهجوم المضاد "لم ينجح"، مدعيا أن "الرجال المسنين فقط هم الذين يشاركون في القتال".

وزعم لوكاشينكو أن سبب رغبة الولايات المتحدة في تسريع هجوم أوكرانيا المضاد هو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "يمكن أن يستخدم النصر الأوكراني في ساحة المعركة لتعزيز شعبيته".

وقال: "بسبب الوضع السياسي، فإن هذه الحرب لا تضيف إلى سلطة بايدن والحكومة الأمريكية. وهو بايدن يخسر بالفعل بحسب كل استطلاعات الرأي، إنه يحتاج إلى نوع من النصر، وعليك أن تقدم شيئا ما من أجل الفوز".