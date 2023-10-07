تقرير من إعداد جومانة كرادشة وآدم بورأحمدي، ضمن نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN. للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)

(CNN)-- يتذكر علي البالغ من العمر 16 عامًا بوضوح آخر مرة رأى فيها والدته في المنزل. لقد أعدت له ولأخته التوأم كيانا، البيض على الفطور، وطلبت منهم أن يدرسوا بجد، وودعتهم وأرسلتهم إلى المدرسة. وعندما عادوا كانت قد اختفت. كانوا في الثامنة من عمرهما.

والدتهما نرجس محمدي، وهي امرأة أصبح اسمها مرادفًا للنضال من أجل حقوق الإنسان في إيران، وهي معركة كلفت هذه الناشطة كل شيء تقريباً.

كانت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل في أوسلو قد أعلنت يوم الجمعة، فوزها بجائزة نوبل للسلام "لنضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع".

ظلت محمدي سجينةً طوال معظم العقدين الماضيين. لقد حُكم عليها مراراً وتكراراً لكونها صوت من لا صوت له، وبسبب حملتها المتواصلة ضد عقوبة الإعدام والحبس الانفرادي، والتي كان عليها أن تتحملها لأسابيع في كل مرة.

تقضي حاليًا حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات و9 أشهر، متهمة بارتكاب أعمال ضد الأمن القومي والدعاية ضد الدولة. وحُكم عليها أيضًا بالجلد 154 جلدة، وهي عقوبة تعتقد جماعات حقوقية أنها لم تطبق حتى الآن، بالإضافة إلى حظر السفر وغيره من أشكال الحظر.

ولكن حتى أحلك الزنزانات في سجن إيفين سيء السمعة في طهران لم تتمكن من سحق صوتها القوي.

وفي تسجيل صوتي من داخل سجن إيفين، تمت مشاركته مع شبكة CNN قبل الإعلان عن جائزة نوبل للسلام، سُمعت محمدي وهي تقود هتافات "المرأة، الحياة، الحرية"، وهو شعار الانتفاضة التي اندلعت العام الماضي بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي تبلغ من العمر 22 عاماً محتجزة لدى شرطة الأخلاق في البلاد. كان قد تم القبض عليها بزعم عدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح.

تمت مقاطعة التسجيل برسالة آلية مختصرة -"هذه مكالمة هاتفية من سجن إيفين"- بينما كانت تُسمع النساء يغنين نسخة فارسية لأغنية "بيلا تشاو"، وهي الأغنية الشعبية الإيطالية التي تعود إلى القرن التاسع عشر والتي أصبحت نشيدًا للمقاومة ضد الفاشيين. وتبنته حركة حرية إيران.

وقالت محمدي لشبكة CNN في وقت سابق في ردود مكتوبة على الأسئلة المقدمة عبر وسطاء: "كانت هذه الفترة ولا تزال عصر الاحتجاج الأعظم في هذا السجن."

وخارج أسوار السجن، أدت حملة القمع الوحشية التي شنتها السلطات الإيرانية على الاحتجاجات إلى قمع الحركة التي أشعلتها وفاة أميني إلى حد كبير، واستأنفت شرطة الأخلاق دورياتها المتعلقة بالحجاب في يوليو. اتهمهم نشطاء إيرانيون هذا الأسبوع بالاعتداء على فتاة مراهقة لعدم ارتدائها الحجاب في محطة مترو طهران، مما أدى إلى دخولها المستشفى مصابة بجروح خطيرة. وقالت السلطات الإيرانية إن انخفاض ضغط الدم هو السبب.

وقالت محمدي، في تعليقات تلقتها شبكة CNN يوم الخميس، إن سلوك الحكومة "أثار مخاوفنا" مرة أخرى وكان "يدل على جهودها المتظافرة لمنع ظهور الحقيقة فيما يتعلق بأرميتا جيرافاند".

الحجاب الإجباري

تعرف محمدي جيداً ثمن التحدث علناً. لقد حُكم عليها بالسجن لمدة عام إضافي في أغسطس بسبب نشاطها المستمر داخل السجن بعد أن أدلت بمقابلة إعلامية وبيان حول الاعتداءات الجنسية في السجن.

كانت تقضي عقوبة السجن بالفعل لنشرها كتابًا العام الماضي عن أساليب السجون الوحشية في إيران، بعنوان "التعذيب الأبيض: مقابلات مع السجينات الإيرانيات"، بالإضافة إلى فيلم وثائقي يحكي قصص السجناء المحتجزين في الحبس الانفرادي، وهو العقاب الذي فرض على محمدي بنفسها تحمله.

لكن ذلك لم يردعها. لقد أرسلت محمدي مؤخراً إلى شبكة CNN رسالة مطولة تنتقد فيها 4 عقود من الحجاب الإلزامي في الجمهورية الإسلامية وتنتقد ما تقول إنه نفاق دولة دينية تستخدم العنف الجنسي ضد المعتقلات.

وكتبت أنه عندما وصلت السلطة قبل أربع عقود، استخدم النظام الديني الحجاب الإلزامي "لإظهار صورة الهيمنة والقهر والسيطرة على المرأة" كوسيلة للسيطرة على المجتمع.

وجاء في رسالتها: "لم يتمكنوا من وضع العباءة والعمامة على نصف السكان... رجال المجتمع. ومع ذلك، فقد قاموا بسهولة بإلزام نصف سكان إيران بالحجاب الإلزامي، والشادور، والمعطف الطويل، والسراويل الداكنة لتقديم الوجه البغيض للنظام الديني الاستبدادي للعالم."

وأضافت “تخيلوا النساء الإيرانيات اللاتي أجبرن على مدى 44 عامًا، على ارتداء غطاء الرأس والمعاطف الطويلة والسراويل الداكنة في حرارة الصيف والشادور الأسود في بعض الأماكن."

وتابعت "والأسوأ من ذلك أنهم تعرضوا لضغوط نفسية للالتزام الصارم بالحجاب الإلزامي، وكل ذلك للحفاظ على صورة رجال الإسلام المتدينين وضمان أمن المرأة وطهارتها. أما الآن، فإن هؤلاء النساء يتعرضن للاعتداء والتحرش الجنسي ضد أنفسهن."

انتهاكات "منهجية" بحق النساء المعتقلات

وفي رسالتها وردودها على شبكة CNN، تشرح محمدي تفاصيل حوادث العنف الجنسي ضدها وغيرها من المعتقلات في مرافق مختلفة يعود تاريخها إلى العام 1999.

وتقول إن السجناء السياسيين والنساء المحتجزات بتهم جنائية قد تعرضوا للاعتداء من قبل قوات الأمن وسلطات السجن والعاملين في المجال الطبي.

وبحسب محمدي، فإن العنف الجنسي ضد النساء المعتقلات "ازداد بشكل كبير" منذ الاحتجاجات التي اجتاحت إيران العام الماضي، مما دفعها إلى وصف الانتهاكات بأنها "منهجية" الآن.

وكتبت محمدي: "لقد روى الضحايا قصصهم في الاجتماعات التي عقدوها مع المسؤولين الذين جاءوا إلى سجن قرجك للتفتيش". واضافت "سمعت في السجن روايات ثلاث نساء محتجات تعرضن للاعتداء الجنسي. إحداهن ناشطة معروفة في الحركة الطلابية، تقدمت لدى دخولها السجن بشكوى إلى السلطات وأعلنت أنه بعد القبض عليها في الشارع، تم تقييد يدها وساقها بالحلقتين في الجزء العلوي من باب السيارة. وتعرضت في هذا الوضع لاعتداء جنسي."

وتقول محمدي إنها قامت وسجينة أخرى بزيارة منطقة "الحجر" بالسجن بحجة نقل الطعام لنزيلة أخرى، وأنهما شاهدتا الشابة هناك مصابة بكدمات في بطنها وذراعيها وساقيها وفخذيها.

لقد نفت الحكومة الإيرانية المزاعم واسعة النطاق المتعلقة بالاعتداءات الجنسية ضد المعتقلين، بما في ذلك في تحقيق متعمق أجرته شبكة CNN العام الماضي، ووصفتها بأنها "كاذبة" و"لا أساس لها من الصحة".

ظلت محمدي تتحدث بصوت عالٍ عن العنف الجنسي ضد السجناء لسنوات، وقد كسرت المحظورات في بلدها المحافظ. استضافت مناقشة عبر تطبيق كلوب هاوس للتواصل الاجتماعي في العام 2021، حيث شاركت النساء، بما فيهن محمدي، قصصهن عن الاعتداءات التي ارتكبها "عملاء" الحكومة من الثمانينيات إلى العام 2021. وقد تمت معاقبتها على ذلك، وفقًا لمحمدي وجماعات حقوقية.

كتبت: "النساء اللاتي يتعرضن للتحرش الجنسي يمتلئن بالغضب والخوف وانعدام الأمن، ولكن عندما يتم إخفاء أنوثتهن وقمعها من خلال ادعاءات أيديولوجية ودينية، فإنهن لن يشعرن بالغضب والرعب فحسب، بل سيشعرن أيضًا بالخداع والتلاعب من قبل الحكومة وهو الأمر الأكثر إزعاجًا." وأضافت أن مثل هذا الاعتداء الجنسي "يترك ندوبًا عميقة في نفوسهم وعقولهم يصعب التعافي منها، وربما لن يتعافوا تمامًا أبدًا."

"تحمل كل الصعوبات"

لقد مُنعت محمدي من التحدث مباشرة مع زوجها وأطفالها طوال الأشهر الثمانية عشر الماضية لرفضها الصمت خلف القضبان.

وقال زوجها تاغي رحماني لشبكة CNN في مقابلة أجريت معه مؤخراً في فرنسا، حيث يعيش في المنفى مع طفليهما بعد وقت قصير من سجن محمدي في العام 2015: "عندما تكون زوجتك وأقرب شخص إليك في السجن، تستيقظ كل يوم قلقاً من احتمال سماع أخبار سيئة."

وأثار رحماني وجماعات حقوق الإنسان مخاوف بشأن صحة محمدي وحصولها على الرعاية الطبية بعد إصابتها بنوبة قلبية وخضعت لعملية جراحية العام الماضي.

إنه يتباهى بفخر بالجوائز الدولية المرموقة التي حصل عليها بالنيابة عنها. وقال إن لديها "طاقة لا نهاية لها من أجل الحرية وحقوق الإنسان".

يقول رحماني، الذي احتُجز كسجين سياسي لمدة 14 عامًا، إنه التقى بمحمدي عندما حضرت دروس التاريخ المعاصر السرية في العام 1995.

كان عليه أن يقوم بدور الأب والأم لتوأمهما المراهقين الآن على مدى السنوات الثماني الماضية.

قال: "كانت كيانا تقول دائمًا عندما تكون أمي هنا، فإن أبي ليس كذلك، هذا ليس جيدًا. ولكن عندما يختار شخص ما الطريق، عليه أن يتحمل كل المصاعب."

علي مثل والده، يقول بحزم إن والدته يجب أن تستمر في المسير "من أجل إيران، من أجل مستقبلنا."

وقال علي لشبكة CNN: "أنا فخور حقاً بأمي. لم تكن معنا دائمًا، ولكن عندما كانت معنا، كانت تعتني بنا جيدًا... كانت أمًا جيدة وما زالت كذلك... لقد قبلت هذا النوع من الحياة الآن. أي معاناة يجب أن أتحملها لا تهم."

وقال إنه كان متلهفاً للغاية لمعرفة ما إذا كانت والدته قد فازت أم لا، لدرجة أنه ظل يتصفح هاتفه في الفصل دون أن يلاحظ معلمه ذلك.

وأضاف: "في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، توقف قلبي لأنني رأيت أن والدتي قد فازت، لقد انفجرت من الفرح."

كيانا، التي فضلت عدم التحدث مع شبكة CNN، تريد والدتها بجانبها. يقول والدها إن كيانا تؤمن أنه إذا أنجبت طفلاً إلى هذا العالم، فيجب عليك تحمل المسؤولية وتربية هذا الطفل.

ألم الانفصال عن عائلتها هو ألم تعيشه محمدي كل يوم. إنه تكلفة التضحية التي اختارت أن تقوم بها من أجل حلم الحرية المستقبلية الذي حدد حياتها.

وكتبت لشبكة CNN، دون أن تحدد متى كان ذلك الحدث: "اللحظة التي ودعت فيها علي وكيانا لم تكن مختلفة عن اللحظة التي كدت أموت فيها في ساحة إيفين التي تصطف على جانبيها الأشجار. لقد قطفت نباتات الهندباء من فناء إيفين. وقفت حافية القدمين على الأسفلت الساخن يوم 14 يوليو،" في إشارة إلى اليوم الذي ودعت فيه طفليها في السجن قبل مغادرتهما إلى المنفى في فرنسا. وأضافت "كانت قدماي تحترقان لكن قلبي كان مشتعلاً."