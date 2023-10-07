(CNN) -- أعلنت الحكومة الروسية، الجمعة، أنها تتوقع البدء في توريد الحبوب إلى إفريقيا في غضون شهر ونصف.

وقال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف، بحسب ما نقلته وكالة "ريا نوفوستي" الروسية: "نحن الآن نضع اللمسات النهائية على جميع الوثائق، أعتقد أنه في غضون شهر ونصف، ستذهب السفن بالفعل إلى هناك".

وفي الشهر الماضي، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي، حيث قال بوتين إن روسيا ستزود 6 دول إفريقية بالحبوب مجانا قريبا.

وكذلك قال بوتين، خلال اجتماعه مع الزعماء الإفارقة خلال قمة روسيا وأفريقيا في يوليو / تموز ، إن "روسيا يمكن أن تحل محل إمدادات الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا".

وكانت الحكومة الروسية أعلنت أنها لن تجدد التزامها باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، التي تم التوصل إليها المذكورة بوساطة من تركيا والأمم المتحدة في يوليو 2022، وسمحت لأوكرانيا بتصدير الحبوب من موانئها والإبحار بها عبر ممر آمن في البحر الأسود، إلى مضيق البوسفور التركي.