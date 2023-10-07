(CNN) -- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، طرد دبلوماسيين روسيين من السفارة الروسية في واشنطن.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن الطرد يأتي ردا على "ما قامت به روسيا، الشهر الماضي، بطرد اثنين من دبلوماسيي السفارة الأمريكية في موسكو".

وأضاف أن "وزارة الخارجية ردت بالمثل بإعلان اثنين من مسؤولي السفارة الروسية العاملين في الولايات المتحدة شخصان غير مرغوب فيهما".

وتابع المتحدث: "الوزارة لن تتسامح مع نمط الحكومة الروسية في مضايقة دبلوماسيينا"، وذكر أن "تصرفات الوزارة تبعث برسالة واضحة مفادها أن الإجراءات غير المقبولة ضد موظفي سفارتنا في موسكو ستكون لها عواقب".

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر حذر، في منتصف سبتمبر/أيلول، من أن بلاده سترد على طرد اثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين من روسيا "على وجه السرعة".