رسوم بيانية توضح مصدر المساعدات الأوكرانية.. من أين تأتي الأموال؟

(CNN)-- خصصت الدول الفردية في جميع أنحاء العالم ما يقرب من 100 مليار دولار من المساعدات العسكرية المباشرة لأوكرانيا. ويأتي ما يقرب من نصف هذا المبلغ من الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات معهد كيل للاقتصاد العالمي حتى يوليو 2023.

أظهرت البيانات أن الكونغرس الأمريكي وافق على حوالي 46.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية المباشرة لأوكرانيا منذ أن بدأت دول الناتو تنظيم الدعم لأوكرانيا قبل شهر من الغزو الشامل. وهذا جزء من ميزانية مساعدات إجمالية تبلغ 113 مليار دولار للاحتياجات الدفاعية والمدنية ــ وإن لم يكن المقصود منها كلها أن تذهب مباشرة إلى أوكرانيا. وتهدف بعض هذه الأموال إلى تجديد مخزونات الجيش الأمريكي مقابل تبرعاته السابقة من الأسلحة والذخيرة ولمساعدة البلدان الأخرى المتأثرة بالوضع الجيوسياسي.

وقد تعهدت دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة بمبلغ 38 مليار دولار في هيئة دعم عسكري مباشر لكييف، وكانت ألمانيا والدنمارك وبولندا أكبر المساهمين. وتعهدت المملكة المتحدة بتقديم أكثر من 7 مليارات دولار من المساعدات العسكرية المباشرة.

وتشمل بعض التبرعات العسكرية الأعلى تكلفة الصواريخ المضادة للطائرات والسفن، وأنظمة الرادار لتحديد مواقع الأسلحة، وسفن إزالة الألغام وزوارق الدوريات، والمروحيات، وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، وفقًا لمعهد كيل.

مقارنة عادلة

وقد خصصت الولايات المتحدة ثاني أكبر مبلغ من المال لمساعدة أوكرانيا بشكل عام - بما في ذلك المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية - بعد الاتحاد الأوروبي، الذي أرسل ما مجموعه حوالي 85.1 مليار دولار، وفقا لبيانات معهد كيل. ولا يشمل هذا الرقم مساهمات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي يتم حسابها بشكل منفصل.

ولكن على عكس بعض حلفاء أوكرانيا الصغار، فإن مساهمات واشنطن تمثل 0.3% من ناتجها المحلي الإجمالي، كما تظهر البيانات.

وتلتزم النرويج ودول البلطيق المتاخمة لروسيا - ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا - بتخصيص نسبة أكبر من ثرواتها للحرب، بما يزيد عن 1% من ناتجها المحلي الإجمالي.

ويشمل هذا الرقم المساعدات الإنسانية – مثل سيارات الإسعاف ومولدات الطاقة والجسور المؤقتة والخيام العائلية ومحطات "ستارلينك" للاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وتتمثل أكبر مساهمة مالية فردية من دولة واحدة في منحة أمريكية بقيمة 13.4 مليار دولار للحكومة الأوكرانية للمساعدة في تلبية احتياجات الميزانية والبنية التحتية المختلفة، بما في ذلك دعم أمن الطاقة في أوكرانيا، وفقًا للجنة المخصصات بمجلس النواب.

بولندا تتصدر توفير الدبابات

تعهدت 33 دولة بتقديم أسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا، وفقا لمعهد كيل. وقد عرض العديد من الآخرين التدريب وغيره من أشكال المساعدة العسكرية غير المباشرة.

تظهر البيانات أن عدد الدبابات التي خصصتها بولندا لأوكرانيا لا مثيل له من قبل أي دولة أخرى – بإجمالي 324 دبابة. وقد قدمت الولايات المتحدة أقل من ربع هذا العدد.

لكن الولايات المتحدة تقود المساعدات بالأسلحة الثقيلة والذخيرة المصاحبة لها، فضلاً عن إمداد قوات المشاة الخفيفة، حيث تم التعهد بما لا يقل عن 150 مليون وحدة من الذخيرة. وتقوم البلاد بتزويد 38 نظام إطلاق صاروخي متعدد بالإضافة إلى الذخيرة و270 سلاح مدفعية هاوتزر. وقال مسؤولون أوكرانيون إن كلاهما أثبت فعاليته على خط المواجهة.

كما خصصت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 35 نظامًا صاروخيًا أرض-جو مضادًا للطائرات لأوكرانيا - وهو أكبر عدد من أي دولة أخرى، ومن المرجح أن يكون المبلغ الإجمالي أعلى حيث لم يتم الكشف عن بعض الكميات.