في لقاء مع CNN.. شكري يرد على تقارير تحذير رئيس الاستخبارات المصرية من عملية حماس

سامح شكري يوضح لـCNN الوضع عند معبر رفح وسبب عدم دخول المساعدات إلى غزة.. ماذا قال؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- خلال اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للزعيم الإسرائيلي إن قصف المستشفى المعمداني في غزة “يبدو كما لو أنه نُفذ على يد الطرف الآخر، وليس أنتم"، في إشارة إلى الرواية الإسرائيلية بان حركة "الجهاد الإسلامي" تقف خلف الهجوم.

وقال بايدن لنتنياهو: "النقطة المهمة هي أنني شعرت بحزن وغضب شديدين بسبب انفجار المستشفى في غزة بالأمس، وبناء على ما رأيته يبدو كما لو أن ذلك تم من قبل الطرف الآخر، وليس من قبلكم".

وأردف الرئيس الأمريكي قائلًا: "لكن هناك الكثير من الناس هناك، لست متأكدًا، لذلك لدينا الكثير، الكثير من الأشياء التي يجب أن نتغلب عليها".

وقالت السلطات في غزة إن إسرائيل تقف وراء الانفجار المميت في المستشفى، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن معلوماته الاستخباراتية أظهرت “إطلاقا صاروخيا فاشلا” من قبل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية كان سبب الانفجار الذي خلف مئات القتلى.

وأكد بايدن، خلال اللقاء، مجددًا على التزام أمريكا بدعم إسرائيل، وقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي: "أردت أن أكون هنا اليوم لسبب بسيط هو أنني أريد شعب إسرائيل وشعوب العالم أن تعرف أن الولايات المتحدة تقف (معكم)"، وتابع: "أردت أن أجيء بنفسي وأجعل هذا الامر واضحًا".

وأدان الرئيس الأمريكي هجمات حماس في 7 أكتوبر/ تشرين أول الجاري على إسرائيل قائلًا إن الحركة "ارتكبت أعمالًا شريرة وفظائع تجعل داعش تبدو أكثر عقلانية إلى حد ما"، على حد قوله.

وأقر بايدن بأنه في حين أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، "علينا أن نأخذ في الاعتبار أيضًا أن حماس لا تمثل كل الشعب الفلسطيني، ولم تجلب له سوى المعاناة".

من جهته، شكر نتنياهو بايدن على زيارته، قائلًا: "زيارتك إلى هنا هي الأولى لرئيس أمريكي إلى إسرائيل في زمن الحرب".

وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلًا عن الزيارة: "إنها مؤثرة بعمق، فهي تُظهر عمق التزامك الشخصي بإسرائيل، وعمق التزامك الشخصي بمستقبل الشعب اليهودي"، وتابع: "لذا، أعلم أنني أتحدث باسم كل الشعب الإسرائيلي عندما أقول: السيد الرئيس، شكرا لك".

وقال نتنياهو: "هناك شيء واحد أفضل من وقوف صديق حقيقي مثلك إلى جانب إسرائيل، وهو رؤيتك تقف هنا في إسرائيل".

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس، ردا على الهجمات الإرهابية التي وقعت في 7 أكتوبر/ تشرين أول والتي أسفرت عن مقتل 1400 شخص.

وفي سياق متصل، أعلن بايدن أن عدد القتلى الأمريكيين في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل ارتفع إلى 31 قتيلا.

وقال الرئيس الأمريكي: "تمت الإشارة إلى أن جماعة حماس الإرهابية قد ذبحت أكثر من 1300 شخص، وليس من المبالغة الإشارة إلى ذبحهم - بما في ذلك 31 أمريكيًا - وأخذوا عشرات الأشخاص كرهائن، بما في ذلك الأطفال"، حسب قوله.

وتُصنف أمريكا والاتحاد الأوروبي حماس "منظمة إرهابية" وتقوم إسرائيل بقصف قطاع غزة منذ السبت الماضي ردًا على هجوم الحركة على مدن ومناطق إسرائيل في "غلاف غزة".