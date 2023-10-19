(CNN)-- يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، خطابا إلى الشعب الأمريكي بشأن مواصلة دعم أوكرانيا وإسرائيل، وفقا لمسؤولين في الإدارة الأمريكية.

ويأتي الخطاب الذي سيلقيه بايدن من المكتب البيضاوي، عشية طلب البيت الأبيض من الكونغرس 100 مليار دولار لتقديم المساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان وكذلك الموارد للحدود الأمريكية مع المكسيك، ومن المتوقع أن يؤكد على أن دعم أوكرانيا وإسرائيل مسألة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي في وقت يقف فيه العالم عند منعطف طرق، ووفقا لأحد المسؤولين: "الرئيس سوف يوضح أن تكلفة التقاعس ستكون أعلى بكثير".

وقدمت إدارة بايدن في أغسطس/آب، طلبا لمنح أوكرانيا 24.1 مليار دولار، لكن الكونغرس فشل في الموافقة عليه بسبب الخلافات حول أزمة سقف الدين.

يذكر أن الرأي العام الأمريكي ليس موحدا بشأن الصراعات، ففي استطلاع للرأي أجرته شبكة CNN مؤخرا، كان جميع المشاركين تقريبا متعاطفين مع الشعب الإسرائيلي في أعقاب الهجمات المفاجئة التي شنتها حركة "حماس"، ولكن لم يكن هناك إجماع واضح على المستوى الصحيح من التدخل الأمريكي.

وقال الثلث (35%) إن الولايات المتحدة تقدم القدر المناسب من المساعدةـ وكان 36% غير متأكدين مما إذا كان مستوى المساعدة الأمريكية مناسبا.

وقدمت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة مساعدات عسكرية لإسرائيل، التي تتلقى ما يقرب من 4 مليار دولار سنويا بموجب مذكرة تفاهم مدتها عشر سنوات، ومن شأن الطلب الجديد توفير مليارات أخرى.

وفي المقابل، تضاءل دعم استمرار المساعدات لأوكرانيا بشكل كبير، فقد أظهر استطلاع أجرته CNN في أغسطس/ آب أن 55٪ من المشاركين قالوا إن الكونغرس لا ينبغي أن يوافق على المزيد من التمويل لمساعدة أوكرانيا.

وكان الانقسام الحزبي يتعمق أيضا: فقد عارض ما يقرب من ثلاثة أرباع الجمهوريين زيادة المساعدات لأوكرانيا، في حين أيد ذلك 62% من الديمقراطيين.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، قدم البيت الأبيض والكونغرس أكثر من 75 مليار دولار لكييف، وفقًا لمعهد كييل للاقتصاد العالمي.