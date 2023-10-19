(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن نظيره المصري عبدالفتاح السيسي وافق على فتح معبر رفح إلى غزة أمام المساعدات الإنسانية، بعد اتصال هاتفي استمر لأكثر من ساعة أجراه بايدن على متن طائرة الرئاسة خلال عودته من إسرائيل للولايات المتحدة.

وأضاف بايدن للصحفيين الذين كانوا يسافرون معه: "السيسي وافق على السماح بما يصل إلى 20 شاحنة بالمرور في البداية"، وتابع: "سفيري موجود في القاهرة الآن، وسيقوم بتنسيق هذا الأمر، ولديه سلطتي للقيام بما هو مطلوب لإنجاز ذلك".

وذكر الرئيس الأمريكي أنه كان يتحدث إلى السيسي "طوال الوقت الذي كانت فيه طائرة الرئاسة على مدرج قاعدة رامشتاين الجوية للتزود بالوقود"، وأضاف: "لهذا السبب لم ننطلق"، ووصف المحادثة بأنها كانت "مفاوضات صريحة للغاية" أجراها مع السيسي.

وقال بايدن إنه "يتعين إصلاح الطريق المؤدي إلى غزة وملء الحفر قبل أن تتمكن الشاحنات من المرور، وأن الأمر سيستغرق حوالي 8 ساعات يوم الخميس لإنجاز العمل"، وتوقع أن تتحرك الشاحنات يوم الجمعة.

وأضاف أن المعبر سيفتح فقط لإدخال المساعدات، وليس لعمليات الإجلاء، ولهذا الغرض "ليس السماح للكثير من الناس بالخروج".

وقال: "الاتفاق هو أنه إذا عبروا الحدود بالفعل، فإن الأمم المتحدة ستكون على الجانب الآخر ثم تقوم بالتوزيع، الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت لإعداده".

وذكر أنه تعهد بأنه "إذا صادرت حماس المساعدات أو لم تسمح بمرورها فسوف ينتهي الأمر. لأننا لن نرسل مساعدات إنسانية إلى حماس".

ومن جانبها، أعلنت الرئاسة المصرية، في بيان نشرته عبر فيسبوك، أن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من بايدن "ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات".