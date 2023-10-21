(CNN)-- طلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس الجمعة أكثر من 105 مليارات دولار تمويلاً إضافيًا لتوفير المساعدة الأمنية والإنسانية للصراعات في أوكرانيا وإسرائيل، من بين أولويات أميركية رئيسية أخرى.

وقالت إدارة بايدن إن الطلب سيساعد في التخفيف من "الآثار الإنسانية العالمية للغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا وهجمات حماس المروعة على إسرائيل، بما في ذلك عن طريق تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة".

وستسعى الحزمة، التي تم إرسال معالمها إلى أعضاء الكونغرس في الأيام الأخيرة، إلى الحصول على تمويل إضافي للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك والأولويات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وفيما يلي تفصيل كامل للطلب، وفقًا لمكتب الإدارة والميزانية الأمريكي:

60 مليار دولار لتمويل أوكرانيا

14 مليار دولار لإسرائيل

10 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا وحول العالم

14 مليار دولار لتمويل الحدود للتصدي لتهريب المخدرات والفنتانيل

7 مليارات دولار لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ وتايوان