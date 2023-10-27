(CNN)-- قال مسؤولو إنفاذ القانون لشبكة CNN إن المشتبه به في إطلاق النار الجماعي في ولاية ماين، روبيرت كارد، بدأ بالإدلاء بتصريحات حول سماع أصوات ورغبته في إيذاء زملائه الجنود أثناء خدمته في قاعدة عسكرية هذا الصيف، وقضى بضعة أسابيع في المستشفى.

لكن أحد أقارب المشتبه به واثنين من زملائه السابقين في احتياطي الجيش قالوا لشبكة CNN إنهم لم يكونوا على علم بأن لديه أي تاريخ طويل من مشاكل الصحة العقلية –رغم أن أحد زملائه السابقين يتذكره باعتباره قناصًا ماهرًا ورجل يحب الأماكن المفتوحة وكان من بين أفضل الرماة في وحدته.

وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن روبرت آر كارد الثاني البالغ من العمر 40 عامًا، أدلى بتصريحاته المثيرة للقلق أثناء وجوده في منشأة تدريب كامب سميث في نيويورك، وقالوا إن قيادته أحالته إلى مستشفى عسكري، وأمضى بضعة أسابيع تحت التقييم.

وأبلغ مسؤولو احتياطي الجيش الأمريكي، في يوليو/ تموز الماضي، عن كارد "لتصرفه بطريقة غير منتظمة"، وتم نقله إلى مستشفى كيلر المجتمعي العسكري القريب في الأكاديمية العسكرية الأمريكية لإجراء "تقييم طبي"، حسبما قال متحدث باسم الحرس الوطني لشبكة CNN.

وهدد كارد أيضًا بإطلاق النار على قاعدة للحرس الوطني في ولاية ماين، حسبما قال مسؤولو إنفاذ القانون لشبكة CNN سابقًا.