(CNN)-- قالت مصادر متعددة لشبكة CNN إن روبرت كارد، جندي الاحتياط بالجيش الأمريكي المتهم بقتل 18 شخصًا وإصابة 13 آخرين في حادث إطلاق نار في مدينة صغيرة بولاية ماين، قد مات متأثرًا بجراح بعد أصابته بطلق ناري في الرأس على ما يبدو.

وقالت المصادر إنه عُثر على روبرت كارد البالغ من العمر 40 عاما ميتا في الغابة بالقرب من منطقة ليزبون على بعد حوالي 8 أميال من لويستون في ماين، حيث وقع إطلاق النار، الأربعاء.

وكان مسؤولو إنفاذ القانون قد قالوا بتصريحات سابقة لشبكة CNN إن روبيرت كارد، بدأ بالإدلاء بتصريحات حول سماع أصوات ورغبته في إيذاء زملائه الجنود أثناء خدمته في قاعدة عسكرية هذا الصيف، وقضى بضعة أسابيع في المستشفى.

لكن أحد أقارب المشتبه به واثنين من زملائه السابقين في احتياطي الجيش قالوا لشبكة CNN إنهم لم يكونوا على علم بأن لديه أي تاريخ طويل من مشاكل الصحة العقلية –رغم أن أحد زملائه السابقين يتذكره باعتباره قناصًا ماهرًا ورجل يحب الأماكن المفتوحة وكان من بين أفضل الرماة في وحدته.