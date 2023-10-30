أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- ألقت الحكومة الروسية باللوم على "التدخل الخارجي" في أعمال الشغب المعادية للسامية التي اندلعت في مطار محج قلعة في منطقة داغستان جنوبي روسيا، الأحد.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف للصحفيين، الاثنين: " من المعروف ومن الواضح أن الأحداث التي وقعت بالأمس حول مطار محج قلعة، هي إلى حد كبير جاءت نتيجة للتدخل الخارجي، بما في ذلك تأثير إعلامي خارجي".

واقتحم حشد غاضب في منطقة داغستان ذات الأغلبية المسلمة المطار حيث وصلت رحلة جوية قادمة من إسرائيل، الأحد، مما أجبر السلطات على إغلاق المنشأة وتحويل الرحلات الجوية.

وأصيب ما لا يقل عن 20 شخصًا في الحادث، بينهم مدنيون وأفراد في سلطات إنفاذ القانون، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الصحة في داغستان على تطبيق "تيليغرام".

وأظهرت مقاطع فيديو متعددة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي حشدا من الناس داخل المطار وعلى المدرج، بعضهم يلوح بالعلم الفلسطيني، والبعض الآخر يشق طريقه عبر الأبواب المغلقة في الصالة الدولية.

وبحسب بيسكوف، فإن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يتلقى تحديثات مكثفة حول الوضع في داغستان من مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، وقد حدد موعدًا لعقد اجتماع، مساء الاثنين، لمعالجة أعمال الشغب.