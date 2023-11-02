اللاجئون بالأرقام بحسب جنسياتهم وكبرى الدول المستضيفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وفقاً لتقرير “اتجاهات منتصف العام” للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ارتفع إجمالي عدد اللاجئين بمقدار 1.2 مليون أو 3٪ خلال النصف الأول من عام 2023، مدفوعًا باللاجئين الفارين من السودان بعد اندلاع الحرب في البلاد في أبريل 2023، واستمرار النزوح من أوكرانيا، وتحسن التقديرات السكانية للأفغان في الصومال.

على الصعيد العالمي، جاء 87% من جميع اللاجئين من 10 دول فقط في منتصف العام، بما يتوافق مع عام 2022. وما يزيد قليلاً عن نصف اللاجئين في جميع أنحاء العالم هم من أفغانستان أو سوريا أو أوكرانيا.

لا يزال عدد اللاجئين السوريين هو الأكبر على مستوى العالم، كما كان الحال خلال العقد الماضي. تم الإبلاغ عن أكثر من 6.5 مليون لاجئ سوري في منتصف العام في 130 دولة، وهو أقل بقليل مما كان عليه في نهاية عام 2022. وتستضيف معظمهم دول مجاورة، بما في ذلك تركيا ولبنان والأردن.

ووفقًا للبيانات المذكورة ضمن التقرير للنصف الأول من عام 2023، استضافت إيران (3.4 مليون)، وتركيا (3.4 مليون)، وألمانيا وكولومبيا (2.5 مليون لكل منهما) أكبر عدد من اللاجئين على مستوى العالم.