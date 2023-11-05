بالصور.. مظاهرات ضخمة مؤيدة للفلسطينيين في لندن والشرطة تعتقل 29 شخصا

(CNN)— تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في ميدان الطرف الأغر في العاصمة البريطانية، لندن، بمظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، وفقًا لشرطة التي لفتت إلى أن معظمهم كانوا يتظاهرون بشكل سلمي، السبت.

Credit: Carl Court/Getty Images)

وذكرت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت 29 شخصا في لندن خلال المظاهرات مستشهدة بوجود تحريض على الكراهية العنصرية والجرائم ذات الدوافع العنصرية والعنف والاعتداء على ضابط شرطة.

Credit: Carl Court/Getty Images)

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال رجل يشتبه بإدلائه بتعليقات معادية للسامية خلال خطاب، بعد التعرف عليه على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام تقنية التعرف على الوجه، مضيفة أنها اعتقلت اثنين آخرين "للاشتباه في خرق المادة 12 من قانون الإرهاب بعد أن شوهدا يرفعان لافتة يبدو أنها تدعم منظمة محظورة".

Credit: JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images)

وأضافت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت تسعة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالنظام العام، من بينهم اثنان زُعم أنهما كانا روجا للعنصرية.

Credit: Carl Court/Getty Images)

ويشار إلى أنه نُظمت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في لندن ومدن أخرى على مستوى العالم، منذ أن بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس قبل شهر تقريبًا، بعد شن الأخيرة لهجمات داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث شجب المتظاهرون ارتفاع عدد القتلى وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وسط القصف الإسرائيلي.