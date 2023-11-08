استطلاع لـCNN يكشف لمن يميل الناخبون بين ترامب وبايدن بانتخابات 2024

(CNN)-- بعد مرور عام على يوم الانتخابات 2024، يتقدم الرئيس السابق دونالد ترامب بفارق ضئيل على الرئيس جو بايدن، بنسبة 49% إلى 45% بين الناخبين المسجلين، في مباراة افتراضية بأحدث استطلاع لشبكة CNN.

وتتأثر فرص إعادة انتخاب بايدن بمعدلات موافقة سلبية للغاية، وشعور راكد بأن الأمور تسير بشكل سيئ في الولايات المتحدة، وتضاؤل الدعم بين الكتل الانتخابية الرئيسية، وشعور واسع النطاق بأنه ليس مؤهلاً لهذا المنصب.

وفي مباراة العودة المحتملة بين بايدن وترامب، ليس لدى أي من المرشحين مجال كبير للنمو. أخيرًا، يقول 51% من الناخبين على مستوى البلاد إنه لا توجد فرصة على الإطلاق للتصويت لصالح بايدن، و4% فقط لا يدعمونه حاليًا، ولكنهم يقولون إن هناك فرصة للقيام بذلك. ما يقرب من النصف، 48%، يقولون إنه لا توجد فرصة للتصويت لصالح ترامب، و2% فقط أنهم لا يدعمونه حاليًا، ولكنهم سيفكرون في ذلك.

أصبح دعم بايدن في الاستطلاع أضعف بشكل ملحوظ الآن بين عدة مجموعات فاز بها سابقًا بفارق كبير وكانت حاسمة لانتخابه في عام 2020. ومن بين الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا، يدعم 48% ترامب، و47% بايدن.

وتم إجراء استطلاع CNN بواسطة منهجية SSRS في الفترة ما بين 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر على عينة وطنية عشوائية مكونة من 1514 شخصًا بالغًا تم اختيارهم من على قائمة مبنية على الاحتمالات. تم إجراء الاستطلاعات إما عبر الإنترنت أو عبر الهاتف مع أحد المحاورين المباشرين. النتائج بين العينة الكاملة لها هامش خطأ في أخذ العينات زائد أو ناقص 3.1 نقطة مئوية. بالنسبة للنتائج بين 1271 ناخبًا مسجلاً شملهم الاستطلاع، كان هامش الخطأ زائد أو ناقص 3.3 نقطة.