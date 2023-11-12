دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استشهد نائب الرئيس المصري الأسبق، محمد البرادعي، بمقطع فيدي ولمظاهرة حاشدة خرجت في العاصمة البريطانية، لندن، دعما للفلسطينيين.

جاء ذلك بتدوينة للبرادعي على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال بتعليق: "لندن الان.. لمن يدعي ان القضية الفلسطينية قضية اسلامية فقط.."

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة لندن لشبكة CNN، إن ما يقدر بنحو 300 ألف شخص حضروا المسيرة، في حين شهدت منطقة هايد بارك كورنر بوسط لندن حضورا مكثفا للشرطة، بينما هتف المتظاهرون "فلسطين حرة حرة" و"وقف إطلاق النار الآن". كما سُمعوا وهم يهتفون "من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرر!"

ألقت الشرطة القبض على 82 متظاهرًا مناهضًا حاولوا اعتراض المشاركين في المسيرة. وقالت شرطة العاصمة إنه تم القبض على الأشخاص "لمنع خرق السلام"، مضيفة أنها "واجهت اعتداءً من متظاهرين مناهضين لها (المسيرة)" الذين اقتحموا المنطقة "بأعداد كبيرة" قبل أن تصبح أكبر مسيرة حتى الآن منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحماس قبل شهر تقريبًا.