(CNN)—عقّب وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، على مقطع الفيديو له وتعابير وجهه خلال وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للرئيس الصيني، شي جينبينغ بـ"الديكتاتور" بعد الضجة الواسعة للقطة على وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه لبلينكن سؤال خلال مقابلة مع قناة CBS الإخبارية كان نصه: "الوزير بلينكن، عندما وصف الرئيس بايدن الرئيس شي بأنه دكتاتور الليلة الماضية، كانت هناك كاميرات عليك، وبدت غير مرتاح بشكل واضح، ووصفت الصين اليوم ذلك بأنه خطأ وغير مسؤول، ما الذي كان يدور في ذهنك، وهل هذا هو موقف الحكومة الأمريكية؟"

ورد بيلينكن وفقا لما نقلته الخارجية الأمريكية: "حسنًا، ليس سرًا أن لدينا نظامين مختلفين تمامًا، والرئيس يتحدث دائمًا بصراحة ويتحدث باسمنا جميعًا. انظري يا نورا (اسم المذيعة)، من الواضح أننا سنستمر في قول أشياء وسنستمر في فعل أشياء لا تحبها الصين، تمامًا كما أفترض أنهم سيستمرون في فعل وقول أشياء لا نحبها".

وتابع قائلا: " لكن الأمر المهم للغاية بشأن اجتماع الأمس، وحول كل العمل الذي قمنا به على مدار الأشهر الـ6 الماضية للتأكد من أننا منخرطون دبلوماسيًا معهم، هو على وجه التحديد التأكد من أنه بالنسبة للأشياء المهمة حقًا، متابعة هذا المنافسة بطريقة لا تتحول إلى صراع، وإدارة خلافاتنا، والبحث أيضًا عن مجالات التعاون".