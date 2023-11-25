وهو داخل السجن.. اعتداء على الضابط المدان بقتل جورج فلويد

(CNN)-- تعرض ديريك شوفين، ضابط شرطة مينيابوليس السابق الذي أدين بقتل جورج فلويد عام 2020، للاعتداء في سجن فيدرالي في أريزونا، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.

وقال المصدر إن شوفين في حالة مستقرة بعد الاعتداء الذي وقع في المؤسسة الإصلاحية الفيدرالية في توكسون.

وقال مكتبا التحقيقات الفيدرالي "FBI" في فينيكس ومينيابوليس عند السؤال عن تقارير تعرض شوفين للأذى، إنهم على علم بالاعتداء الذي وقع في السجن الفيدرالي، لكنهم لم يحددوا هوية أي شخص وأحالوا CNN إلى مكتب السجون للحصول على مزيد من المعلومات.

وقال مكتب السجون في بيان إن "شخصًا مسجونًا" تعرض للاعتداء في سجن توكسون في حوالي الساعة 12:30 ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي، وأكد مصدران لشبكة CNN أن الشخص هو شوفين.

من جهته قال غريغ إريكسون، محامي شوفين، لشبكة CNN إنه يعمل على الحصول على تأكيد.

ويذكر أنه وفي أبريل/ نيسان العام 2021، أدين شوفين بتهم القتل غير العمد من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد من الدرجة الثانية. وحكم عليه بالسجن لمدة 22 سنة ونصف. وبعد أشهر، أقر شوفين بالذنب في التهم الفيدرالية المتمثلة في حرمان فلويد من حقوقه المدنية وحُكم عليه بالسجن لمدة 21 عامًا.