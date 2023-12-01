نشر الجمعة ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- غادر الوفد الإيراني برئاسة وزير الطاقة علي أكبر محرابيان مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دبي، الجمعة، احتجاجا على حضور مسؤولين إسرائيليين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقال محرابيان إن "وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية غادر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، لأنه يعتبر الحضور المُسيس والتحيز غير المبرر لـ(الكيان الصهيوني) مخالفا لأهداف وغايات مؤتمر تغير المناخ"، حسب تعبيره.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن الوزير قوله إن "وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان يعتزم اغتنام فرصة حضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، لمناقشة الظروف المناخية والتفاوض مع سلطات ووفود مختلف البلدان والدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم".

ولا تعترف إيران بدولة إسرائيل. ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ في هذا الحدث في وقت لاحق.